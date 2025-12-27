کالابرگ این گروه از بازنشستگان شارژ شد
کالابرگ الکترونیکی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح که یارانه آنها سازمانی هست، شارژ شده است.
از قرار معلوم، کالابرگ الکترونیکی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح که یارانه آنها سازمانی هست، شارژ شده و بازنشستگان میتوانند جهت خرید به فروشگاههای اتکا مراجعه نمایند.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ این بازنشستگان در روزهای گذشته از عدم شارژ کالابرگ الکترونیکی خود انتقاد داشتند. در حالیکه کالابرگ دهکهای چهارم تا هفتم شارژ شده بود، این بازنشستگان همچنان منتظر واریز اعتبار به حسابهای سرپرست خانوار بودند.
