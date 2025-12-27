اصرار آمریکا بر برنامه دگرباشان در بازی ایران–مصر
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یکی از اعضای کمیته مشورتی مسابقهای که آن را مسابقه افتخار نامیدهاند، گفت امیدوار است فیفا با اجازهدادن به جشنهای برنامهریزیشده کار درست را انجام دهد؛ چرا که چهار سال پیش از تیمها خواسته بودند به فرهنگ کشور قطر احترام بگذارند. اریک وال همچنین این جشنها را بخشی از فرهنگ سیاتل دانست که باید مورد احترام تیمهای مهمان قرار گیرند.
او اظهار کرد: «میدانم که مصر از فیفا درخواستهایی داشته است ولی این درخواست پای مسائل اخلاقی را وسط میکشد. در قطر گفتند باید به فرهنگشان احترام بگذاریم. نمیتوانم پیشبینی کنم فیفا چه خواهد کرد. امیدوارم کار درست را انجام دهد. ما از فیفا چیزی نشنیدهایم و کمی تعجب میکنم که آنها با ما تماسی نگرفتهاند، اما به طور کلی رویکرد فیفا سکوت محترمانه است که رویکرد خوبی است.»
حرفهای وال به جام جهانی ۲۰۲۲ اشاره دارد؛ جایی که فیفا اعلام کرد بازیکنانی که بازوبند حمایت از دگرباشان را به بازو ببندند، کارت زرد خواهند گرفت.
وال همچنین گفت برنامههای مردم سیاتل که بیشتر بر رویدادهای اطراف شهر تمرکز دارند تا در طول مسابقه، فعلا در مسیر خود باقی مانده است. او با این حال گفت دگرباشان احتمالا در طول بازی ایران و مصر در سکوهای ورزشگاه نیز برنامههایی خواهند داشت.
او گفت: ما در اتفاقاتی که داخل ورزشگاه میافتند دخالتی نداریم، اما داشتن پرچم در داخل ورزشگاه، یک رفتار کاملاً سیاتلی است. از همه کسانی که به تیمهای فوتبال مصر و ایران وابستهاند در رژهها و رویدادهای ما استقبال میشود. مطمئنیم که آنها این استقبال را به چشم خود خواهند دید.
بازی ایران و مصر در دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ درست دو روز پیش از سالگرد شورشهای استونوال برگزار میشود که عموما به عنوان تولد جنبش دگرباشان در نظر گرفته میشود.
دو کشور ایران و مصر با برگزاری این مراسم پیش و همزمان با برگزاری بازی دو تیم مخالفت کردهاند. فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد نامهای رسمی را به ماتیاس گرافستروم، دبیر کل فیفا، ارسال و هرگونه فعالیت مرتبط با حمایت از دگرباشان در طول مسابقه را به طور مطلق رد کرده است.
در بیانیه طولانی فدراسیون فوتبال مصر ادعا شده است که این ابتکار با ارزشهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مصر و ایران در تضاد است و از فیفا خواسته شده اطمینان حاصل کند که مسابقه روی فوتبال متمرکز خواهد ماند. در این بیانیه به اساسنامه فیفا درباره بیطرفی سیاسی و اجتماعی اشاره و اینطور استدلال شده است که مسابقات نباید برای تبلیغ اهدافی که حساس یا دارای ماهیت بحثبرانگیزند، استفاده شوند.
سیاتل تو آمریکاست. جام جهانی تو آمریکاست تو ایران نیست.
ترامپ خودش را یک مسیحی معتقد میداند و از دگرباشان جنسی متفر است و عجیبه در دوره ترامپ این کار را فیفا اصرار دارد