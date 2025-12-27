En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 870
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۱۶۶
کد خبر:۱۳۴۸۱۶۶
2614 بازدید
وقایع اتفاقیه

استقبال گرم از صدام حسین در فرانسه را ببینید

صدام حسین، معاون رئیس جمهور عراق در 3 مارس 1975 با استقبال گرم فرانسه در کاخ الیزه مواجه شد و فرانسوا میتران پایین پله‌های کاخ الیزا از او استقبال کرد و پس از ملاقات ژاک شیراک، نخست وزیر وقت فرنسه او را به سمت هتل ماتینیون پاریس مشایعت کرد. صدام همچنین به همراه ژاک شیراک، از نیروگاه هسته‌ای فرانسه بازدید کرد و بلندپروازی‌ هسته‌ای‌اش را آغاز کرد. تصاویر استقبال از صدام حسین و همچنین بازدیدش از تاسیسات هسته‌ای فرانسه را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه صدام حسین ویدیو صدام حسین عبدالمجید تکریتی فرانسه فرانسوا میتران ژاک شیراک
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تصاویر رقص دختر صدام حسین
حکم اعدام صدام حسین با این خودنویس امضا شد
جلسه محسن رضایی و احمد کاظمی پس از حمله آمریکا به عراق
فیلم فجیعی که به سفارش صدام علیه ایران ساخته شد
روایت ژنرال عراقی از شگفتی صدام پس از حمله به ایران
چرا صدام حسین در تیک تاک محبوب شده است؟!
قایقرانی صدام حسین روی رود دجله
آمریکا چگونه صدام حسین را پیدا کرد؟
ویدیوی اعتراف تکان دهنده صدام حسین درباره حمله به ایران
حرف‌های صدام پس از ملاقات با ابراهیم یزدی
عذرخواهی صدام از ایرانی‌ها برای جنگ: توطئه بود!
توصیه تاریخی پادشاه عربستان به صدام حسین درباره جنگ با ایرانی‌ها
روایت رئیس اطلاعات عربستان از حمله صدام
تصاویر صدام حسین 15 دقیقه پیش از سقوط
چرا صدام روز هفتم جنگ دنبال آتش‌بس بود؟
جشن تولد صدام حسین با 22 میلیون شمع!
تصاویر حضور سردار سلیمانی در کاخ صدام حسین
صدام حسین؛ جمهوری ترس
رکب هاشمی به صدام حسین زمان حمله آمریکا
جسد صدام حسین طعمه سگ‌ها شد!
دعوت مردم به شورش علیه صدام توسط امام
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟