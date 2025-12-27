وقایع اتفاقیه
استقبال گرم از صدام حسین در فرانسه را ببینید
صدام حسین، معاون رئیس جمهور عراق در 3 مارس 1975 با استقبال گرم فرانسه در کاخ الیزه مواجه شد و فرانسوا میتران پایین پلههای کاخ الیزا از او استقبال کرد و پس از ملاقات ژاک شیراک، نخست وزیر وقت فرنسه او را به سمت هتل ماتینیون پاریس مشایعت کرد. صدام همچنین به همراه ژاک شیراک، از نیروگاه هستهای فرانسه بازدید کرد و بلندپروازی هستهایاش را آغاز کرد. تصاویر استقبال از صدام حسین و همچنین بازدیدش از تاسیسات هستهای فرانسه را میبینید.
