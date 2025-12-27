میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس کریسمسی همسر سابق شهاب حسینی در لس‌آنجلس

پریچهر قنبری (همسر سابق شهاب حسینی) به مناسبت تولد ۴۵ سالگی خود، متنی معنادار را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
عکس کریسمسی همسر سابق شهاب حسینی در لس‌آنجلس

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ پریچهر قنبری (همسر سابق شهاب حسینی) به مناسبت تولد ۴۵ سالگی خود، متنی معنادار را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.

او در این پیام، سال جدید میلادی را هم تبریک گفت و از اینکه روز تولدش با آغاز جشن‌های سال جدید همزمان شده، ابراز خوشحالی کرد:

«مطمعن بودم هنوز وقت دارم براى آرزوها، براى زندگی، براى خودم اما، زمان بى صدا رد میشه. امروز۴۵ساله شدم…، اما هنوز همون دختر بچه‌ی هفت ساله‌ام که از رنگ لاک، جامدادی سرخابی و کفش‌های نو ذوق میکنه… توی این سال‌ها قوی‌تر، محکم‌تر و آگاه‌تر شدم کلی مو سفید کردمو قلق زندگی بیشتر دستم اومد و کماکان خودمو خوش‌شانس میدونم که متولد روزی هستم که همه جا پر از نور و رنگ و ستاره‌اس.»

عکس کریسمسی همسر سابق شهاب حسینی در لس‌آنجلس

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
6
57
پاسخ
چه معنایی؟
اصلا ایشان کی هست تابناک که مهم باشه برای کسی!
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
60
پاسخ
این بزرگوار خیلی مهم هستن ؟ البته قابل احترام هستن . ولی به نظرم مناسب نشر نیست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
12
20
پاسخ
کریسمس به ما چه میگنما عرب نیستیم شدن غرب زده بابا
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
46
پاسخ
چه خبرهایی میذاری!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
17
پاسخ
اینجا که چین است. قیافه های رو ببین همه چینی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
7
پاسخ
لس انجس شهری که میگن شهر فرشته هاس
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
شهر فرشته ها و چینی ها
