به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ پریچهر قنبری (همسر سابق شهاب حسینی) به مناسبت تولد ۴۵ سالگی خود، متنی معنادار را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.

او در این پیام، سال جدید میلادی را هم تبریک گفت و از اینکه روز تولدش با آغاز جشن‌های سال جدید همزمان شده، ابراز خوشحالی کرد:

«مطمعن بودم هنوز وقت دارم براى آرزوها، براى زندگی، براى خودم اما، زمان بى صدا رد میشه. امروز۴۵ساله شدم…، اما هنوز همون دختر بچه‌ی هفت ساله‌ام که از رنگ لاک، جامدادی سرخابی و کفش‌های نو ذوق میکنه… توی این سال‌ها قوی‌تر، محکم‌تر و آگاه‌تر شدم کلی مو سفید کردمو قلق زندگی بیشتر دستم اومد و کماکان خودمو خوش‌شانس میدونم که متولد روزی هستم که همه جا پر از نور و رنگ و ستاره‌اس.»