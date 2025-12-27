قیمت خودرو در بازار امروز 6 دی

قیمت خودرو امروز 6 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که روند کلی معاملات بازار همچنان صعودی گزارش می‌شود. کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که وضعیت فعلی حاصل هم‌زمانی و انباشت چند عامل اثرگذار است و نمی‌توان آن را صرفاً به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نسبت داد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بر این اساس، فعالان بازار معتقدند سیاست قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد سرکوب مصنوعی قیمت‌ها، در کنار تورم بالا، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه نهاده‌های تولید، موجب فشرده شدن فنر قیمتی بازار شده است. آزاد شدن این فشار انباشته اکنون به شکل جهش‌های سریع و پرشتاب قیمتی در بازار خودرو نمایان شده است.

در چنین فضایی، جمع‌بندی غالب تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت فعلی و نبود اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت بازار خودرو همچنان افزایشی و ناپایدار ارزیابی می‌شود.

قیمت خودروهای داخلی

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی 20 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 300 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ری‌را نسبت به روز گذشته 15 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 250 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

اطلس G رشد بهای 16 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 985 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک پلاس افزایش بهای 10 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 705 میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

چانگان CS55 رشد بهای 95 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ معاملاتی سه میلیارد و 540 میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، هایما S7 پرو نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 880 میلیون تومان ایستاد.

تیگو 7 نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 640 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. از طرف دیگر، آریزو 5 رشد بهای 70 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید.

فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) رشد قیمتی 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ معاملاتی چهار میلیارد و 520 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، دیگنیتی پرایم نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 2 میلیارد و 850 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.