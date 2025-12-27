میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت

آمار منتشرشده از کاهش میزان ازدواج ثبت شده در کشور، توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۱۳۵
| |
17136 بازدید
|
۷۲

سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت

نموداری که تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در فصول مختلف سال‌های اخیر را نشان می‌دهد، از ارقامی بالای ۱۷۰ هزار در فصل‌های پررونق گذشته به حدود ۹۷ هزار مورد در پاییز ۱۴۰۳ سقوط کرده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک. این تصویری است از روند نزولی ازدواج در ایران و این آمارهای جدید، بحث‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخت.

بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال، تعداد ازدواج‌های سالانه از حدود ۸۰۰ هزار مورد در اوایل دهه ۱۳۹۰ به حدود ۴۷۰ هزار در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته؛ کاهشی نزدیک به ۴۰ درصد که با افزایش میانگین سن ازدواج همراه بوده است. مردان اکنون به طور متوسط در ۲۸.۳ سال و زنان در ۲۴.۱ سال ازدواج می‌کنند. در هفت ماه نخست ۱۴۰۴ نیز تنها حدود ۲۷۲ هزار ازدواج ثبت شده و نسبت طلاق به ازدواج به مرز ۴۰ درصد نزدیک شده است.

اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، منتشرشده در اسفند ۱۴۰۳، در پاییز سال گذشته، تعداد ۱۱۸ هزار و ۴۵۰ ازدواج ثبت‌شده است، یعنی افزایش نسبت به تابستان همان سال، اما کاهش ۱۳ هزار و ۶۹۱ مورد نسبت به پاییز سال قبل‌تر).

اما پاییز ۱۴۰۲نیز تعداد ۱۳۲ هزار و ۱۴۱ ازدواج ثبت‌شده است.

این ارقام نشان‌دهنده کاهش حدود ۱۰ درصدی ازدواج در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به پاییز ۱۴۰۲ است، که با روند کلی نزولی ازدواج در سال‌های اخیر همخوانی دارد. و حالا با عددی زیر یکصدهزار ازدواج مواجه هستیم.

تلاقی با طرح افزایش جمعیت

این روند نزولی، مستقیماً با سیاست‌های جوانی جمعیت گره خورده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، با ارائه مشوق‌هایی مانند تسهیلات بانکی، مرخصی زایمان و حمایت‌های غذایی، قصد داشت ازدواج و فرزندآوری را تشویق کند. اما پس از چهار سال، مقامات رسمی اذعان دارند که این قانون تغییر محسوسی ایجاد نکرده است.

نرخ باروری از ۶.۸ فرزند در دهه ۶۰ به کمتر از ۱.۵ رسیده و فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول به بیش از ۴ سال افزایش یافته است.

سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت

مشوق‌های ناکارآمد

دلایل این ناکامی عمیق‌تر از سیاست‌های اداری و اقتصادی است. فشارهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری جوانان و هزینه‌های سنگین مسکن و زندگی، ازدواج را برای بسیاری به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. تغییرات فرهنگی، افزایش تحصیلات زنان و اولویت‌های جدید نسل جوان نیز نقش دارند، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که بدون امنیت اقتصادی، هیچ مشوقی مؤثر نیست. حدود ۱۷ میلیون نفر در سن ازدواج مجرد مانده‌اند و این وضعیت، ایران را به سرعت به سمت پیری جمعیت سوق می‌دهد.

کشوری که در دهه‌های گذشته از فرصت پنجره جمعیتی – یعنی فراوانی نیروی جوان – بهره نبرد و آن را با سیاست‌های کنترل جمعیت از دست داد، اکنون با پیری همان نسل مواجه است. در هر دو مورد هم مسسئولان صرفا از شرایط، ابراز ناخرسندی کر ه‌اند و دیگر هیچ.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا چند دهه آینده، سالمندان بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل خواهند داد و بار تأمین اجتماعی و اقتصادی سنگین‌تر خواهد شد.

جوانی جمعیت، طرحی باری به هر حال

سیاست جوانی جمعیت، هرچند با نیت خوب آغاز شد، ظاهراً بیشتر به وظیفه اداری و ایده باری به هرحال، تبدیل شده تا باور عمیق مسئولان و جامعه. بدون اصلاحات ساختاری واقعی در اقتصاد و فرهنگ، این نگرانی مضاعف ادامه خواهد یافت و نسل جوان دیروز، سالمند فردا خواهد شد بدون اینکه فرصت بهره‌برداری از جوانی‌اش را داشته باشد. در حالی که در برخی از کشورها همچون ژاپن، با وجود ۲۶درصد سالمند، اما شرایطی متفاوت از کشور ما دارد. و این، به تدابیر و مدیریت آنها بر‌می‌گردد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جوانی جمعیت افزایش جمعیت کاهش جمعیت ازدواج‌ تابناک
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صفر شدن رشد جمعیت ایران در سال۱۴۲۰
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند
ماموریت مهم رهبری به وزیر بهداشت
این خانواده‌ها صاحب زمین رایگان می‌شوند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۹۰
انتشار یافته: ۷۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
9
344
پاسخ
جوان ایرانی با هزارتا مشکل اقتصادی و اجتماعی و روانی مواجه است و توقع ازدواج بسیار مسخره هست

یکی از جنبه های برکات تحریم های بیست ساله که عراقچی فرمود
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
خودش ولی زن گرفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ازدواج حماقت بچه دار شدن جنایت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
پس این قله که میگن تو چی و چه زمینه ای اتفاق افتاده که ما نمی بینیم
ناشناس
| Germany |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اینهایی که شب روز بر طبل ازدواج و جوانی جمعیت میکوبند، ظاهرا در کره دیگری به سر میبرند و از مشکلات جوانان و بیکاری و اوضاع خراب معیشتی خبر ندارند. اصرار به ابن امر بدون رفع مشکل اقتصادی نتیجه اش میشود امار ۵۰ درصد طلاق.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اتفاقا جوانان امروزی وضعیت مالیشون خیلی بهتره مشکل از فساد و فحشای غربزدگیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
6
232
پاسخ
اینم نتایج تحریم
قابل توجه کسایی که ادعا دارند تحریم برکته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
200 هزار تون کالا در گمرگ هر سال گیر میکنه چه ربطی به تحریم داره هر کسی ازدواج مکینه 150 متر زمین بدید همه چی درست میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
226
پاسخ
چرا جوان ازدواج کند؟
طلا ارزان شده؟
اجناس ارزان شده ؟
کار فراوان شده؟
حکومت شعار داده برای برگزاری مراسم مکان‌های دولتی استفاده شود آیا عمل شده ؟
زمین مسکونی واگذار شده ؟
اگر جواب این سوال‌ها منفی است چرا می خواهید جوان‌ها را بدبخت کنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
15
195
پاسخ
پزشکیان : هر کس بلده بیاد انجام بده من فقط بلدم قیصری راه برم و همایش خنده بذارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
203
پاسخ
تورم از هزارتا دشمن خارجی خطرناک تره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
7
244
پاسخ
این نشانه هوشمندی جوانان است . چرا خود را بمهلکه بیندازند .
ازدواج مخصوص آنهایی است که آینده مطمن داشته باشند مثل آقازاده ها .
پاسخ ها
نسیم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
حتی سلبریتی ها هم برای گرفتن اسپانسر مراسم میگیرن و بعد چند وقت جدا میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
155
پاسخ
دهه شصت وسط جنگ دنیا آمدند کلی ریاضت کشیدند کنکور ناعادلانه دادند وقتی خواستند برن سر کار آمریکای جنایتکار تحریم کرد دولت هم در کار دولتی رو بست رفتند کار آزاد بکنند وضع اقتصاد خراب شد آخه خارج گود نشستی میگی لنگش کن شما امکانات بدین روزی سه مرتبه اسفار اریعه رو ملت میرن و میان
شهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
9
176
پاسخ
من ۲۷ سالمه و حقوقم الان ۱۵ میلیون هستن با تورم ۵۰ ۶۰ درصدی و تحریم های بین المللی گرانی اصلا توان ازدواج کردن ندارم الان هم دارم تلاش میکنم چند حرفه ای فنی و حرفه ای یاد بگیرم و مدرک معتبر از امارات میخوام بگیرم که شاید اگه خدا بخواهد یه کشور خوب مهاجرت کنم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
خوب تو که با این انرژی جوونی یک ماه کار مزکنی برای ۱۵ میلیون که مثلا بهت بگن کارمند و شان اجتماعی داشته باشی هرچی سرت بیاد حقته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
بهترین کار رو می کنی خودتو نجات بده جوون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
160
پاسخ
حالا هم که از جمعیت ۱۵۰میلیون نفری سخن می گویند؛ من هر چه تقلا می کنم در نمی یابم چرا باید مشتاق افزودن بر تعداد «خودم» باشم. آخر، تولید مثل، یعنی تولید یکی مثل خودم. و من دوست ندارم دیگر کسی مثل من و با شرایط من به دنیا بیاید و مثل من زندگی کند. یکی که هر جای هرم ایستاده باشد، اشتباهی است و اضافی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
35
131
پاسخ
جالبه که دختران ایرانی، هم حق و حقوق اسلامی مثل نفقه و مهریه و .... میخوان، هم حقوق غربی میخوان مثل آزادی حجاب و خروج از خانه بدون اجازه همسر و بعضا حق طلاق و حق مسکن و از طرف دیگه محدودیتهایی مثل سربازی رو هم نمیخوان و آزادی های اجتماعی مثل حق برابر در داشتن شغل ( اونم نه قسمتهای سخت و طاقت فرسا، بلکه قسمتهای اداری و دفتری) و تحصیل در همه رشته های دانشگاهی و ... رو میخوان و در عین حال، مسئولیت پذیری دختران غربی مثل تساوی در هزینه کردهای زندگی رو نمیخوان.
پاسخ ها
ناشناس
| Finland |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
دیگه ازدواج نمی کنند که بابت حقوقشون چونه بزنند. اینا مال موقعی بود که علاقمند به ازدواج بودن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
این متن را همه جا تکرار می کنی
داشتن حق طلاق یا مسکن یا تحصیل و خروج از منزل حقوق غربی نیست بلکه حقوق اولی انسانی است
مگه خانم ها شما را مجبور کردن که سربازی بری ؟ چرا خانم ها باید تاوان سربازی رفتن شما را بدهند ؟
چرا زایمان و بارداری و بچه داری از نظرت راحته ولی کار کردن سخته ؟؟
هزاران زن داریم که هم خارج از خانه و هم داخل خانه کار می کنند
خیلی جالبه با این قوانین مرد سالار شماها دلتون برای خئودتون سوخته !
م
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ما پسرا که قید ازدواج رو زدیم مال بد بیخ ریش صاحبش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
داداش این حرفها تو گوش دختران ایرانی فرو نمیره اونها هر چیزی که به نفعشان هست قبول میکنند بهشون بگو حقوق برابر بازم مهریه میخواهند میگن تو قرآن نوشته بگو حجاب داشته باشید قبول ندارند کسی که فقط دنبال پول باشه منطق هم ندارد ازدواج برای دختران ایرانی فقط یک معامله هستش که به یک نون و نوایی برسند هیچ دختری دنبال زندگی کردن و رابطه عادلانه نیست
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
توصیه‌ به خریداران طلا
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005ei7
tabnak.ir/005ei7