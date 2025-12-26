رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ارزش کشتی توقیف شده و محموله آن حدود 700 میلیارد تومان است. برای کشتی متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است. شانزده خدمه غیر ایرانی آن با صدور قرار تأمین کیفری، بازداشت شده‌اند. این نفتکش خارجی حامل حدود چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق بود که در آب‌های خلیج فارس و در مجاورت جزیره قشم توقیف شد.