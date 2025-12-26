En
کد خبر:۱۳۴۸۱۲۵
نبض خبر

تصاویر تازه از نفتکش توقیف‌شده توسط سپاه

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ارزش کشتی توقیف شده و محموله آن حدود 700 میلیارد تومان است. برای کشتی متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است. شانزده خدمه غیر ایرانی آن با صدور قرار تأمین کیفری، بازداشت شده‌اند. این نفتکش خارجی حامل حدود چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق بود که در آب‌های خلیج فارس و در مجاورت جزیره قشم توقیف شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
2
پاسخ
سوختش مگه چی بوده؟
4 میلیون لیتر اگه بنزین و گازوئیل بوده باشه لیتری 100 هزار تومنم حساب کنی باز میشه 400 میلیارد تومن!!
سوخت موشک میبرده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
0
پاسخ
آمریکا کشتی 4 میلیون بشکه ای رو توقیف می کن اون وقت شما 4 میلیون لیتری!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
1
پاسخ
چرا سرنشینان قایق تندرو جلیقه نجات ندارند؟
چرا با کت و شلوار؟؟؟!!!
