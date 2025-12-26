عباس عراقچی وزیر امور خارجه در اصفهان سخنانی گفت که حواشی در پی داشت. عراقچی گفت: «بپذیریم که تحریم هست، و بپذیریم که باتحریم هم می‌شود زندگی کرد. من می‌دانم تحریم‌ها چه هزینه‌هایی دارد و برکاتی هم دارد.» ابتدا ویدیو را ببینید و سپس توضیحات عراقچی را در اخبار مرتبط بخوانید.