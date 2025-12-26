En
نبض خبر

عراقچی: تحریم هزینه‌هایی دارد، برکاتی هم دارد

عباس عراقچی وزیر امور خارجه در اصفهان سخنانی گفت که حواشی در پی داشت. عراقچی گفت: «بپذیریم که تحریم هست، و بپذیریم که باتحریم هم می‌شود زندگی کرد. من می‌دانم تحریم‌ها چه هزینه‌هایی دارد و برکاتی هم دارد.» ابتدا ویدیو را ببینید و سپس توضیحات عراقچی را در اخبار مرتبط بخوانید.
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی تحریم ویدیو تحریم های آمریکا
نظرات بینندگان
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
26
پاسخ
برکات برای مردم یا آقازاده‌ها؟!
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
24
پاسخ
برکاتش چی زن تواخرین مدل ماشین سواربشن ملت روزبه روزفقیربیچاره بدبختربشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
23
پاسخ
اگه ما نه هزیتشو و نه برکاتشو بخایم کیو باید ببینیم؟
حسنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
21
پاسخ
با سلام. جناب عراقچی این برکات را ما ملت نمی خواهیم. لطف فرموده از برکات تحریم برای خودتان اسفاده فرمایید. از کوزه همان تراود که در اوست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
22
پاسخ
تا حالا تحریم هیچ برکتای برای هیچ کشوری نداشته این یک تجربه جهانی است
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
20
پاسخ
حرف های پوپولیستی هیچ فایده ای ندارد همانطور که تحریم ها کاغذ پاره نبود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
22
پاسخ
تنها راه این میباشد که حقوقش را همتراز با حقوق کارکنان و کارمندان نمود انوقت میبینیم که معنی برکت چه میباشد.......
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
17
پاسخ
ما که هر روز برکاتش را در زندگی مون می بینم و احتمالا شما بالادستی ها هم هزینه هایش رو تحمل می کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
21
پاسخ
دوتاش را بگو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
یکی اش دلار 137 تومنی دومیش سکه 154 تومنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
19
پاسخ
اقاي عراقچي تحريم مانند اينه كه شما در يك مسابقه 10 بر 1 ببازي و اون يك گل را هم زدي بگي بركات هست - تحريم اين كشور را بيچاره كرده
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
