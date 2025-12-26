نبض خبر
عراقچی: تحریم هزینههایی دارد، برکاتی هم دارد
عباس عراقچی وزیر امور خارجه در اصفهان سخنانی گفت که حواشی در پی داشت. عراقچی گفت: «بپذیریم که تحریم هست، و بپذیریم که باتحریم هم میشود زندگی کرد. من میدانم تحریمها چه هزینههایی دارد و برکاتی هم دارد.» ابتدا ویدیو را ببینید و سپس توضیحات عراقچی را در اخبار مرتبط بخوانید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر عباس عراقچی تحریم ویدیو تحریم های آمریکا
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۳
برکاتش چی زن تواخرین مدل ماشین سواربشن ملت روزبه روزفقیربیچاره بدبختربشن
با سلام. جناب عراقچی این برکات را ما ملت نمی خواهیم. لطف فرموده از برکات تحریم برای خودتان اسفاده فرمایید. از کوزه همان تراود که در اوست.
تا حالا تحریم هیچ برکتای برای هیچ کشوری نداشته این یک تجربه جهانی است
حرف های پوپولیستی هیچ فایده ای ندارد همانطور که تحریم ها کاغذ پاره نبود.
تنها راه این میباشد که حقوقش را همتراز با حقوق کارکنان و کارمندان نمود انوقت میبینیم که معنی برکت چه میباشد.......
ما که هر روز برکاتش را در زندگی مون می بینم و احتمالا شما بالادستی ها هم هزینه هایش رو تحمل می کنید.
دوتاش را بگو
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶