کد خبر:۱۳۴۸۱۲۲
نبض خبر

رسانه اسرائیلی: ترور رضا پهلوی توسط این دو گروه

یک سلطنت‌طلب با بازنشر مطلبی از تایم اسرائیل مدعی شد طرح حذف فیزیکی رضا پهلوی توسط دو گروه برنامه‌ریزی شده است. جزئیات را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر رضا پهلوی ترور تجزیه طلبان سازمان مجاهدین خلق
این یارو حزب باده
