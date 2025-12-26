En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1032
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۱۱۵
کد خبر:۱۳۴۸۱۱۵
3222 بازدید
حیات وحش

لحظات شکار یک مارمولک توسط افعی شاخدار

نبرد مرگبار در دل کویر؛ افعی شاخدار با حرکت برق‌آسا مارمولک را در آغوش مرگ کشاند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
حیات وحش مار مارمولک ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
لحظات حمله مرگبار مورچه‌ها به مار بزرگ
شکار سرسختانه مار توسط تمساح
بیرون کشیدن حوله از شکم مار پیتون!
وقتی مار پیتون، مرد شکارچی را شکار کرد
استتار افعی برای شکار روی شن‌های بیابان
لحظه برق گرفتگی مار روی کابل فشار قوی
مار توریست ایرانی که همه جای ایران دیده شده!
لحظات شکار مار هفت متری از درون خانه
لذت عجیب مار کبرا از ماساژ و آب خنک!
خانواده‌‌ای که با مارها زندگی می‌کنند!
خوش خط و خال‌ترین مار دنیا
نمایش زیر بغل مار توسط این زن!
رویارویی پلنگ و توله‌هایش با مار شاه کبرا
شکار مار و مارمولک توسط آخوندک
انعطاف شگفت انگیز دهان یک مار
مارها و مارمولک‌های پرنده
مرگ مار بر اثر نیش زدن گوش یک مرد!
نبرد یک مارمولک با مار برای نجات جفتش
خفه کردن یک مار توسط مار دیگر
لحظه دلهره‌آور به دام انداختن مار با شیوه ابتکاری
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟