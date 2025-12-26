اسناد باشگاه پرسپولیس هک شد؟

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، پس از پیروزی پرسپولیس مقابل رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر، انتشار خبری مبنی بر هک شدن اسناد محرمانه باشگاه، شوک سنگینی به مدیریت این مجموعه وارد کرد.

یک گروه هکری مدعی شده است که به سرورهای باشگاه نفوذ کرده و نزدیک به ۱۰۰ قرارداد بازیکنان و مربیان به همراه مدارک مالی و اداری مهم را در اختیار گرفته و برای فروش در فضای مجازی قرار داده است.

در پی انتشار این خبر، پیگیری‌ها از مدیران باشگاه پرسپولیس آغاز شده است، اما تا این لحظه مسئولان رسمی از وقوع چنین اتفاقی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.