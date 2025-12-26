مراسم جشن امضای کتاب شبنم مقدمی برگزار شد و تصاویری جذاب از حضور او به همراه همسر خوش‌پوشش منتشر شده است.

در این مراسم، شبنم مقدمی با استایلی منحصربه‌فرد و جذاب ظاهر شد که مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان و حاضرین قرار گرفت. همچنین، همسر او نیز با پوششی شیک در کنار او حضور داشت و این زوج جلوه‌ای متفاوت و باکلاس از خود به نمایش گذاشتند.