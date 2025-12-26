عکس: پلیکان‌های مهاجر، تالاب بین‌المللی گدیز ازمیر

دسته‌ای از پلیکان‌ها به دلتای گِدیز، یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان در ترکیه، وارد شدند. در میان این پرندگان، مشاهده‌ی پلیکان کاکل‌دار (گونه‌ای در معرض خطر جهانی ) توجه علاقمندان به حیات وحش را جلب کرده است.این پلیکان‌ها در نزدیکی پناهگاه ماهیگیری بوستانلی در منطقه‌ی کارشیاکا فرود آمده‌اند؛ منطقه‌ای که به‌دلیل تالاب‌های حفاظت‌شده و زیستگاه‌های بین‌المللی‌اش، مأمن صدها گونه پرنده بومی و مهاجر به شمار می‌رود. کارشناسان محیط‌زیست این رخداد را نشانه‌ای مثبت از بهبود وضعیت اکولوژیکی منطقه و اهمیت حفاظت از این تالاب ارزیابی کرده‌اند.