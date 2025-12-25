میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنجال رسانه‌ای اسرائیل درباره موشک‌های ایران

رژیم صهیونیستی در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به آمریکا تلاش دارد جنجال رسانه‌ای علیه برنامه دفاعی و موشکی ایران ایجاد کند.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۸۵
| |
24411 بازدید
|
۱
جنجال رسانه‌ای اسرائیل درباره موشک‌های ایران

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت به نقل از یک مقام صهیونیست در راستای سیاست این رژیم مبنی بر بزرگنمایی خطر توان موشکی دفاعی ایران مدعی شد که تهدید موشکی ایران جدی است و نتانیاهو اطلاعاتی را در این زمینه به ترامپ ارائه خواهد کرد.

در حالی که ایران تاکنون از توان تسلیحاتی و موشکی خود برای آغاز جنگ استفاده نکرده و تنها در چارچوب عملیات‌های دفاعی از این توانمندی بهره برده است، این روزنامه صهیونیستی که به نظر می‌رسد به دنبال افزایش فشار روانی بر افکار عمومی ایران است، مدعی شده که تل آویو در صورت عدم مهار برنامه موشکی ایران توسط واشنگتن، گزینه رویارویی با ایران را بررسی می‌کند.

پیش از این نیز شبکه «ان بی سی نیوز» در گزارشی اعلام کرد که مقام‌های اسرائیلی معتقدند که ایران پس از حملات ماه‌های گذشته نه تنها توان بازسازی زیرساخت‌های دفاع موشکی خود را دارد، بلکه با سرعتی بالاتر از گذشته در حال توسعه برنامه موشک‌های بالستیک است، مسئله‌ای که به‌طور مشخص موجب نگرانی بنیامین نتانیاهو و محافل امنیتی تل‌آویو شده و اکنون به‌عنوان بهانه‌ای تازه برای توجیه اقدام نظامی علیه ایران مطرح می‌شود.

این فضاسازی در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا خود در حملات نظامی خردادماه علیه ایران نقش مستقیم و تعیین‌کننده داشت. در چنین شرایطی، تلاش برای القای نقش مستقل یا جداگانه صهیونیست‌های اشغالگر، با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و آمریکا عملاً شریک کامل این اقدامات و طراح اصلی روایت تهدید به شمار می‌رود.

برخلاف تمرکز رسانه‌ای بر موضوع هسته‌ای، آنچه به اذعان منابع آمریکایی و اسرائیلی «نگرانی فوری‌تر» تلقی می‌شود، پیشرفت سریع برنامه دفاع موشکی ایران و توان بالقوه تولید انبوه موشک‌هاست. از نگاه تل‌آویو، افزایش کمی و کیفی توان موشکی ایران نه تنها معادلات نظامی را تغییر می‌دهد، بلکه سطح بازدارندگی ایران را تقویت کرده و امکان تکرار سناریوهای تجاوزکارانه را برای رژیم صهیونیستی پرهزینه‌تر می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل ایران موشک آزمایش موشکی جنگ ایران و اسرائیل حمله موشکی موشک دوربرد
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اذعان به اصابت موشک ایرانی به دفتر نتانیاهو
واکنش شهردار اسرائیلی به حملات موشکی ایران
اذعان صهیونیست‌ها به نسل جدید موشک پرقدرت ایران
اعتراف اسرائیل:ایران۲۰۰۰موشک دارد؛ مثل قبل از جنگ
فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل هدف ضربات موشکی ایران
تصاویری از آزمایش موشکی در چند نقطۀ ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۱
بختیاری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
1
پاسخ
اسرائیل تا ۲ سال دیگر وجود نخواهد داشت
إن شاءالله
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005efh
tabnak.ir/005efh