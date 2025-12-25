نبض خبر
اعتراض حاج منصور ارضی به برنامه شب یلدای تلویزیون: اینها بزرگتر ندارند!
حاج منصور ارضی به برنامه شب یلدای تلویزیون و توجه به این شب اعتراض کرد و درباره دور دور شب یلدا هم گفت اینکه میگویند برای دیدن بزرگترها میروند، اینها اصلاً بزرگتر ندارند! سخنان این مداح اهل بیت را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۳
برچسبها:نبض خبر منصور ارضی ویدیو شب یلدا
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۵۴
انتشار یافته: ۲۲
برخی برای دیده شدن چه حرفها میزنند مزید اطلاع شمایان اینها بزرگتر دارند اصل و نسب هم دارند.
این آقا مداح نیست دنیال چیز دیگری ایه لطفا و سهم خواهی از حکومت ایران داره