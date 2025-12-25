En
کد خبر:۱۳۴۷۹۴۰
نبض خبر

اعتراض حاج منصور ارضی به برنامه شب یلدای تلویزیون: اینها بزرگ‌تر ندارند!

حاج منصور ارضی به برنامه شب یلدای تلویزیون و توجه به این شب اعتراض کرد و درباره دور دور شب یلدا هم گفت اینکه می‌گویند برای دیدن بزرگ‌ترها می‌روند، اینها اصلاً بزرگ‌تر ندارند! سخنان این مداح اهل بیت را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر منصور ارضی ویدیو شب یلدا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۵۴
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
10
120
پاسخ
شما چیکاره ای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
10
92
پاسخ
برخی برای دیده شدن چه حرفها میزنند مزید اطلاع شمایان اینها بزرگتر دارند اصل و نسب هم دارند.
رض
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
8
82
پاسخ
هرکسی تریبون دستشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
11
99
پاسخ
اگربزرگترداشت،به امثال توتریبون نمی داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
13
78
پاسخ
سیمای جلیلی جبلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
9
82
پاسخ
حتما تو بزرگتری؟؟
بیژن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
10
85
پاسخ
این آقا مداح نیست دنیال چیز دیگری ایه لطفا و سهم خواهی از حکومت ایران داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
72
14
پاسخ
بله اگر بزرگتر داشتند این وضع پوشش و رفتار را نداشتند!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
10
94
پاسخ
کی گفته مداح ها در مورد هر چیزی نظر بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
122
13
پاسخ
این بساط بی حجابی بایستی جمع شود و کسانیکه نمی خواهند ذیل حکومت اسلامی باشند بایستی از کشور بروند. این دوره آخرین دوره اصلاح طلبان خواهد بود
