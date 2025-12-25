پلتفرم اعتباری کیپا و شرکت نرم‌افزاری کیان نور رایانه، با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک، فصل تازه‌ای از تعامل بین این دو مجموعه را با هدف بهبود تجربه‌ی مشتری نهایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌ها و تقویت اکوسیستم پرداخت و اعتبار در کشور آغاز کردند.

تفاهم‌نامه همکاری راهبردی بین کیپا و شرکت نرم‌افزاری کیان نور در روز ۳ دی ماه ۱۴۰۴ و در حاشیه‌ی نمایشگاه ریتیل‌شو به امضای دو شرکت رسید تا با اشتراک‌گذاری تجربه، دانش و فناوری بین دو مجموعه، استانداردهای جدیدی در ارائه خدمات مالی و پرداخت هوشمند در سطح فروشگاه‌ها ایجاد کنند. بر اساس اعلام روابط عمومی کیپا، همکاری بین دو مجموعه بر پایه‌ی بیش از ۷ سال تجربه همکاری عملیاتی میان کیپا و کیان شکل گرفته است.

تمرکز اصلی این تفاهم‌نامه، ارتقای تجربه‌ی مشتری و بهبود تجربه استفاده از خدمات اعتباری کیپا بر بستر نرم‌افزار جامع و صندوق‌های فروشگاهی کیان است؛ مسیری که با هم‌افزایی تخصص‌ها و توانمندی‌های دو مجموعه، می‌تواند تجربه بهتری در استفاده از خدمات این دو شرکت برای مشتریان خلق کند.

این تفاهم‌نامه، گامی مهم در جهت توسعه راهکارهای نوآورانه، افزایش رضایت کاربران نهایی و تقویت اکوسیستم پرداخت و اعتبار خرید در کشور به شمار می‌رود.

علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا، با اشاره به اهمیت ترکیب خدمات مالی با خرید فروشگاهی در ایجاد تجربه‌ی مثبت مشتری، گفت: «وقتی از یکپارچه شدن صحبت می‌کنیم و وارد فروشگاه‌های حضوری می‌شویم، صندوق‌های فروشگاهی موتور سیستماتیک فروشگاه برای خلق یک تجربه یکپارچه، سیستماتیک، منظم و دقیق هستند و همکاری ما با مجموعه کیان به عنوان رهبر این حوزه با این هدف بوده که بتوانیم با یکپارچگی هر چه بیشتر در خدمات مالی و فروشگاهی، یک تجربه‌ی همه‌جانبه، مطلوب و یکپارچه چه برای فروشگاه‌ها و چه برای مشتریان فروشگاه‌ها خلق کنیم.»

او با تاکید بر اینکه کیان با بیشترین پوشش صندوق‌های فروشگاهی در کشور، یکی از شرکای کلیدی و اصلی کیپا برای ساخت این تجربه‌ی یکپارچه خواهد بود، افزود: «کیپا به عنوان یکی از بازیگران اولیه و اصلی لندتک در ایران به‌ویژه در حوزه‌ی FMCG در همکاری مشترک با کیان توانسته نقش کلیدی در فروش اعتباری فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته باشد؛ به‌طوریکه در حال حاضر ۲۵ تا ۴۰ درصد از فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران، از طریق فروش اعتباری صورت می‌گیرد.»

شفیعی افزود: «با توجه به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از رسته‌های اصلی فروش اعتباری است، تلاش کرده‌ایم فرهنگ و سبک زندگی خرید اعتباری را وارد زندگی مردم کنیم که اثرات کلان اقتصادی برای کل کشور داشته است.»

محمدعلی عطارها، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت کیان نور رایانه، ارائه‌‌دهنده‌ی نرم‌افزارها و صندوق‌های فروشگاهی کیان نیز به نقش تامین‌کنندگان نرم‌افزاری در ارائه‌ی سیستم‌های اعتباری به کسب‌وکارهای صنعت خرده‌فروشی اشاره کرد و گفت: «کیپا نخستین کیف پول فروشگاهی را در ایران توسعه داد و همین موضوع زمینه آغاز همکاری بین کیپا و کیان در سال ۱۳۹۸ بود. در واقع کیپا اولین ارائه‌دهنده‌ی خدمات اعتباری و BNPL بود که در نرم‌افزارهای کیان قرار گرفت و به مشتریان تجاری در حوزه‌ی فروشگاه‌ها و همین‌طور به مشتریان نهایی آنها ارائه شد. این همکاری با هدف توسعه‌ی فروش اعتباری در صنعت خرده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در طول سال‌های گذشته افزایش پیدا کرد و امیدواریم با آغاز فصل جدید این همکاری و امضای این تفاهم‌نامه‌ی جدید، بتوانیم تجربه بهتری برای مشتریان نهایی خلق کنیم.»

توسعه‌ی فروش اعتباری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مجید قاقازانی مدیر بازاریابی کیپا، این همکاری را در راستای توسعه فروش اعتباری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توصیف کرد و گفت: «کیپا اولین مجموعه‌ خدمات اعتباری بود که توانست به واسطه کیان، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای راه پیدا کند. این همکاری که در سال ۹۸ شکل گرفت یک حرکت بزرگ به سمت بخش اصلی بازار فروش اعتباری، یعنی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود.»

قاقازانی افزود: «آغاز همکاری کیان با قدمتی بیش از ۲ دهه فعالیت، با کیپا که ۷ سال پیش و در آغاز همکاری مشترک یک استارتاپ نوپا بود، نشان از رو به جلو بودن مجموعه‌ی کیان دارد و امروز با توسعه همکاری بین دو مجموعه امیدواریم ارتباطات نزدیکتر، بتواند محصول بهتری را برای مشتریان ایجاد کند.»

مینا عطارها، معاون بازاریابی و فروش کیان نیز ابراز امیدواری کرد که این همکاری بتواند صنعت خرده‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران را متحول کند. او گفت: «سال ۹۸ کیان بازار بزرگی از صندوق‌های فروشگاهی فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای را در اختیار داشت و کیپا هم از شرکت‌های پیشرو در حوزه خدمات اعتباری بود. در آن سال فروشگاه‌های جانبو از طریق کیان به کیف پول کیپا متصل شدند.»

او افزود: «در حال حاضر کیان بیش از ۳۰ هزار صندوق فروشگاهی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارد که حدود ۵۰ درصد آنها از کیف پول کیپا استفاده می‌کنند. با توسعه همکاری بین دو مجموعه، تعداد فروشگاه‌هایی که از کیف پول کیپا استفاده می‌کنند و امکان خرید اعتباری را در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند، افزایش ملموسی خواهد داشت. این همکاری هم برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هم برای مشتریان این فروشگاه‌ها مفید و سودمند است؛ چراکه با ایجاد امکان فروش اعتباری، سبد خرید مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ‌تر شده است.»

شرکت خدمات اعتباری کیپا در سال ۱۳۹۷ به‌منظور ارائه خدمات اعتباری و اقساطی شکل گرفت. پس از موفقیت در سال‌های ابتدایی، شروع به گسترش حوزه فعالیت خود کرد و در حال حاضر شبکه وسیع و متنوعی از پذیرندگان با کیپا همکاری می‌کنند. این شرکت یکی از شرکت‌های اصلی لندتک در ایران محسوب می‌شود و رهبر بازار فروش اعتباری در فروشگاه‌های زنجیره حوزه FMCG محسوب می‌شود.

شرکت کیان نور رایانه که در سال ۱۳۷۹ تاسیس شده نیز، نرم‌افزارهای تخصصی صندوق فروشگاهی کیان را برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها ارائه داده که با امکانات جامع مدیریت شعب آن، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمک می‌کند تا فرآیندهای مالی و فروش خود را مدیریت کنند.

همکاری این دو شرکت پس از امضای این تفاهم‌نامه‌ی فی‌مابین، می‌تواند باعث ارتقای تجربه‌ی خرید مردم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با استفاده از خدمات اعتباری و در نهایت توسعه‌دهنده‌ی بازار خرده‌فروشی در در شرایط تورمی کشور باشد.