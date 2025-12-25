پدر گلشیفته فراهانی دست به عصا شد یازدهمین دوره‌ انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران با حضور نویسندگان و...

روایت بازیگر زن از کتک خوردنش در زمان حاملگی بخش دیگری از روایت ساغر عزیزی بازیگر نقش فرح در سریال معمای شاه از شدت...

اولین صحبت‌های عنایت بخشی روی تخت بیمارستان عنایت بخشی بازیگر قدیمی سینما از مدتی قبل به دلیل عفونت در بخش...

صداوسیما برای اولین‌بار آهنگ ارمنی پخش کرد برای نخستین‌بار ترانه‌ای به زبان ارمنی توسط صداوسیما پخش شد. این قطعه با...

اولین عکس العمل رضا رشیدپور به سیم کارت سفید رضا رشیدپور، مجری و خبرنگار مشهور، در این ویدیو به خبر سیم کارت سفید...

کتک زدن وحشیانه بازیگر نقش فرح در شب زفاف ساغر عزیزی بازیگر نقش فرح در سریال معمای شاه از کتک زدنش توسط همسرش در...

کدهای کمال تبریزی درباره دستگیری بازیگران در مهمانی کمال تبریزی در گفت و گویی کدهایی درباره عامل دستگیری گروهی از بازیگران...

ویدیوی بهاره رهنما پس از گرفتن مدرک دکترا! بهاره رهنما مدعی شده دکترا گرفته و در ویدیویی مدرکش را با لباس فارغ...

ویدیوی تازه همسر امیرحسین قیاسی که وایرال شد ویدیویی تازه از همسر امیرحسین قیاسی در جشن حافظ وایرال شده که نشان...

افشای دلیل توقیف سریال قهوه تلخ امیرحسین رستمی در گفت‌وگو با امیرمهدی ژوله دلیل ناموسی توقیف سه قسمت...

تصاویر تلخ رضا رویگری: حتی نمی‌تواند بایستد تصاویر تلخی از حال این روزهای رضا رویگری در فضای مجازی منتشر شده که...

بازیگر زن: هرگز مهران مدیری را نمی‌بخشم! صحبت‌های قدیمی گیتی معینی بازیگر سینما و تلویزیون وایرال شده که از ظلم...