کد خبر:۱۳۴۷۹۱۹
کد خبر:۱۳۴۷۹۱۹
30249 بازدید
نظرات: ۳۶
نبض خبر

کتک زدن وحشیانه بازیگر نقش فرح در شب زفاف

ساغر عزیزی بازیگر نقش فرح در سریال معمای شاه از کتک زدنش توسط همسرش در شفاف زفاف و زندگی سیاهش گفت.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۳۶
پرویز
|
Switzerland
|
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
5
43
پاسخ
به عنوان یک روانشاس ، به یقین میتوانم بگویم این خانم مشکل روح و روانی شدید دارد. صد درصد قبل از ازدواج داشته،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
این حرفا رو اقلا به مجری زن میزدی نه مجری مرد!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
28
پاسخ
در توهم نقش فیلم سریع و خشن بوده
ناشناس
|
Oman
|
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
4
62
پاسخ
آخه این مسائل لزومی داره واسه عموم تعریف بشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
4
58
پاسخ
کسی که مسائل شخصی اش را برای عموم تعریف می کند دچار بیماری روحی روانی است الان در هر خانواده ای یکی دونمونه از این افراد وجود دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
38
پاسخ
خوب داره بلبلی میخونه یک طرفه نمیشه قضاوت کرد باید همسرش ر هم بیارید مقابل حرف بزنه مگه میشه مگه داریم این انگار داره فیل بازی میکنه یا دیالوگ فیلم میگه . شمام اگر سریال مختار رو از اونجایی که شمر فرار میکنه بیبینی دلت واسه شمر میسوزه .................
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
9
47
پاسخ
یعنی چی
حیا ندارن که این حرف ها رو میزنن؟
تابناک تو هم حیا نداری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
1
9
پاسخ
چی شده؟؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
1
29
پاسخ
بابا اغراق؟؟؟
شما یعنی کشتی گیر ندیده بودید؟؟
شما یعنی شناگر ندیدی از تی وی؟؟؟؟
بابا کار درست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
8
42
پاسخ
واقعا بی حیایی از این بیشتر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟این مسایل تو عموم گفتن داره ؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
برای این گونه افراد فرقی بین فضای خصوصی و عمومی وجود ندارد!!!! واقعا که..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
31
پاسخ
چرا باید اینقدر صریح اشاره کنه به ... مجری هم یکه خورد
حتی اگه با نظر من مخالف هم باشید. بازم تصدیق میکنید تو برنامه های گفتگو محور اینترنتی. مهمان خیلی تحت فشار خودش و بیننده است تا یجوری برنامه جنجالی شه و بازدید بگیره
