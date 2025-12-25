نبض خبر
کتک زدن وحشیانه بازیگر نقش فرح در شب زفاف
ساغر عزیزی بازیگر نقش فرح در سریال معمای شاه از کتک زدنش توسط همسرش در شفاف زفاف و زندگی سیاهش گفت.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر ساغر عزیزی کتک زدن همسر ویدیو
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۳۶
به عنوان یک روانشاس ، به یقین میتوانم بگویم این خانم مشکل روح و روانی شدید دارد. صد درصد قبل از ازدواج داشته،
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
کسی که مسائل شخصی اش را برای عموم تعریف می کند دچار بیماری روحی روانی است الان در هر خانواده ای یکی دونمونه از این افراد وجود دارند
خوب داره بلبلی میخونه یک طرفه نمیشه قضاوت کرد باید همسرش ر هم بیارید مقابل حرف بزنه مگه میشه مگه داریم این انگار داره فیل بازی میکنه یا دیالوگ فیلم میگه . شمام اگر سریال مختار رو از اونجایی که شمر فرار میکنه بیبینی دلت واسه شمر میسوزه .................
یعنی چی
حیا ندارن که این حرف ها رو میزنن؟
تابناک تو هم حیا نداری؟
حیا ندارن که این حرف ها رو میزنن؟
تابناک تو هم حیا نداری؟
بابا اغراق؟؟؟
شما یعنی کشتی گیر ندیده بودید؟؟
شما یعنی شناگر ندیدی از تی وی؟؟؟؟
بابا کار درست
شما یعنی کشتی گیر ندیده بودید؟؟
شما یعنی شناگر ندیدی از تی وی؟؟؟؟
بابا کار درست
واقعا بی حیایی از این بیشتر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟این مسایل تو عموم گفتن داره ؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶