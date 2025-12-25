عکس: مناطق سیل زده جنوب کرمان

در اثر شدت بارندگی، طغیان رواناب‌ها، وقوع سیلاب و همچنین شکستگی سیل‌بندها تعدادی از منازل مسکونی در شهرستان فاریاب دچار آبگرفتگی شدید و حدود ۷۰ روستا با قطعی برق و آب آشامیدنی مواجه شدند. مناطقی بکر به خصوص در زمینه کشاورزی که اکنون در برخی از بخش‌ها با تخریب‌های زیادی همراه شده است. شهرستان فاریاب در ۳۳۹ کیلومتری از کرمان واقع شده که از شمال شرق و شرق با شهرستان جیرفت، از جنوب شرق و جنوب با شهرستان کهنوج، از غرب با استان هرمزگان و از شمال غرب با شهرستان ارزوئیه همسایه است. این گزارش شامل عکس‌هایی است که ۶ روز بعد از وقوع سیل در این منطقه را روایت می‌کند.