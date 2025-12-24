میلی صفحه خبر لوگو بالا
توجیه جبلی برای گاف صداوسیما درباره مانور موشکی

رئیس سازمان صدا و سیما اعلام کرد که خبر منتشرشده درباره مانور موشکی بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه بوده و صحت آن کاملاً موثق است، هرچند دو مقام رسمی نظامی اعلام کردند که مانور موشکی انجام نشده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۳۹
| |
1498 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما درباره خبر اخیر منتشرشده پیرامون مانور موشکی توضیح داد که این خبر به استناد یک منبع آگاه منتشر شده و از صحت آن اطمینان کامل دارند.

وی گفت: «در مورد خبر مربوط به مانور موشکی، دو مقام رسمی نظامی به ما اطلاع دادند که این مانور موشکی نبوده است، اما ما خبر را به استناد منبع آگاه منتشر کردیم و این خبر کاملاً موثق بود.»

جبلی با تأکید بر اهمیت اتکا به منابع مطلع در پوشش اخبار حساس، اعلام کرد که اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به مردم یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان است.

