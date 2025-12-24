توجیه جبلی برای گاف صداوسیما درباره مانور موشکی
رئیس سازمان صدا و سیما اعلام کرد که خبر منتشرشده درباره مانور موشکی بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه بوده و صحت آن کاملاً موثق است، هرچند دو مقام رسمی نظامی اعلام کردند که مانور موشکی انجام نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما درباره خبر اخیر منتشرشده پیرامون مانور موشکی توضیح داد که این خبر به استناد یک منبع آگاه منتشر شده و از صحت آن اطمینان کامل دارند.
وی گفت: «در مورد خبر مربوط به مانور موشکی، دو مقام رسمی نظامی به ما اطلاع دادند که این مانور موشکی نبوده است، اما ما خبر را به استناد منبع آگاه منتشر کردیم و این خبر کاملاً موثق بود.»
جبلی با تأکید بر اهمیت اتکا به منابع مطلع در پوشش اخبار حساس، اعلام کرد که اطلاعرسانی دقیق و سریع به مردم یکی از اولویتهای اصلی این سازمان است.
