پیشبینی قیمت دلارِ برای فردا پنجشنبه، ۴ دی ماه
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، معاملهگران معتقدند بازار ارز همچنان تحت تأثیر انتظارات تورمی ناشی از بودجه ۱۴۰۵ و تداوم نبود تعادل میان عرضه و تقاضا قرار دارد.
قیمت دلار در پنجمین روز هفته با افزایش ارزش در کانال ۱۳۴ هزار تومانی بازگشایی شد و با رشد پلکانی کانالهای بالاتر را فتح کرد. قیمت دلار در آخرین معامله روز چهارشنبه با رشد بیش از دو هزار تومانی با رقم ۱۳۶ هزار تومانی به کار خود پایان داد.
معاملهگران با توجه به سیگنالهای تورمی و نبود چشمانداز روشن از افزایش عرضه ارز، تمایل بیشتری به خرید و نگهداری دلار دارند و همین مساله به تداوم روند صعودی قیمت دلار دامن زده و مانع عقبنشینی اسکناس آمریکایی شده است.
پیش بینی قیمت دلار
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که دلار در معاملات روز پنجشنبه بالای محدوده حمایتی ۱۳۵ تا ۱۳۶ هزار تومان تثبیت شود، امکان نوسان و حرکت در کانال ۱۳۷ هزار تومان وجود دارد. با این حال، مداخلات مقطعی بازارساز و افزایش احتیاط معاملهگران در سطوح قیمتی بالا میتواند سرعت رشد قیمت را محدود کند و دلار را وارد فاز نوسانی کوتاهمدت نماید. آنها برای روز پنجشنبه نیز مسیر نوسانی متمایل به صعود پیشبینی میکنند.
هرچند افزایش احتیاط معاملهگران در سطوح قیمتی بالا و مداخلات مقطعی سیاستگذار ممکن است از شتاب رشد قیمت بکاهد و بازار را وارد فاز نوسان محدود کند؛ اما تا زمانی که قیمت دلار بالای حمایتهای یاد شده قرار دارد، چشمانداز کوتاهمدت بازار ارز همچنان صعودی ارزیابی میشود.
درهم ۳۷ هزار تومانی شد
درهم امارات روز چهارشنبه با رقم ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی معامله شد و نسبت به روز سهشنبه رشد ۶۰۰ تومانی داشت. قیمت تتر با رقم ۱۳۶ هزار و ۴۵۸ تومان در حال معامله است. پوند انگلیس روی رقم ۱۸۴ هزار و ۱۶۰ تومان قرار گرفت. یورو با رقم ۱۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.