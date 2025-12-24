میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش‌بینی قیمت دلارِ برای فردا پنجشنبه، ۴ دی ماه

قیمت دلار در آخرین معامله روز چهارشنبه در روند صعودی بازگشایی شد و با رشد بیش از دو هزار تومانی به کانال ۱۳۶ هزار تومانی صعود و قله قیمتی جدیدی را فتح کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۲۴
| |
10435 بازدید
پیش‌بینی قیمت دلارِ برای فردا پنجشنبه، ۴ دی ماه

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، معامله‌گران معتقدند بازار ارز همچنان تحت‌ تأثیر انتظارات تورمی ناشی از بودجه ۱۴۰۵ و تداوم نبود تعادل میان عرضه و تقاضا قرار دارد.

قیمت دلار در پنجمین روز هفته با افزایش ارزش در کانال ۱۳۴ هزار تومانی بازگشایی شد و با رشد پلکانی کانال‌های بالاتر را فتح کرد. قیمت دلار در آخرین معامله روز چهارشنبه با رشد بیش از دو هزار تومانی با رقم ۱۳۶ هزار تومانی به کار خود پایان داد.

معامله‌گران با توجه به سیگنال‌های تورمی و نبود چشم‌انداز روشن از افزایش عرضه ارز، تمایل بیشتری به خرید و نگهداری دلار دارند و همین مساله به تداوم روند صعودی قیمت دلار دامن زده و مانع عقب‌نشینی اسکناس آمریکایی شده است.

پیش بینی قیمت دلار

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که دلار در معاملات روز پنجشنبه بالای محدوده حمایتی ۱۳۵ تا ۱۳۶ هزار تومان تثبیت شود، امکان نوسان و حرکت در کانال ۱۳۷ هزار تومان وجود دارد. با این حال، مداخلات مقطعی بازارساز و افزایش احتیاط معامله‌گران در سطوح قیمتی بالا می‌تواند سرعت رشد قیمت را محدود کند و دلار را وارد فاز نوسانی کوتاه‌مدت نماید. آنها برای روز پنجشنبه نیز مسیر نوسانی متمایل به صعود پیش‌بینی می‌کنند.

هرچند افزایش احتیاط معامله‌گران در سطوح قیمتی بالا و مداخلات مقطعی سیاست‌گذار ممکن است از شتاب رشد قیمت بکاهد و بازار را وارد فاز نوسان محدود کند؛ اما تا زمانی که قیمت دلار بالای حمایت‌های یاد شده قرار دارد، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار ارز همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

درهم ۳۷ هزار تومانی شد

درهم امارات روز چهارشنبه با رقم ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی معامله شد و نسبت به روز سه‌شنبه رشد ۶۰۰ تومانی داشت. قیمت تتر با رقم ۱۳۶ هزار و ۴۵۸ تومان در حال معامله است. پوند انگلیس روی رقم ۱۸۴ هزار و ۱۶۰ تومان قرار گرفت. یورو با رقم ۱۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار قیمت دلار بازار ارز نوسانات بازار ارز نوسانات دلار افزایش قیمت
عکس: سهمیه اجباری «اعلام جرم مالیاتی»
ورود تاریخی بلژیک علیه اسرائیل/ایستگاه بعدی پرونده "نسل کشی" کجاست؟
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید رونمایی شد/ از سقف ۴۰ هزار ریالی معافیت مالیاتی تا یورو ۱۰۳ ریالی/ افزایش حقوق کارکنان چند درصد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دلار سنا: صعود قیمت ادامه دارد!
همه مقصرند به جز آقای فرزین!
طلای جهانی در آستانه ورود به کانال ۴۵۰۰ دلار
پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲ دی
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۳ دی
قیمت دلار از ۱۳۲ هزار تومان گذشت!
قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۳۰ آذر
قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۱ دی
پیش‌بینی قیمت ارز در روزهای آینده
پیش بینی قیمت دلار برای پنجشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۳
متوسط نرخ دلار در بهمن ماه ۱۴۰۱ اعلام شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
احتمال برخورداری ایران از موشک قاره‌پیمای «یارس»
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است
میزان افزایش حقوق سربازان و مستمری مددجویان
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۱۰ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۱۸۸ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۶ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۷۶ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۱۷۱ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۵ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۳ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۳ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۸ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۷ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۴ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005ed6
tabnak.ir/005ed6