کد خبر:۱۳۴۷۷۶۷
نبض خبر

لحظات سوءقصد با کلاشنیکف در تهران

تصاویری از تیراندازی با کلاشنیک به یکی از شهروندان در محله فلاح و ایجاد رعب و وحشت و خسارات مالی منتشر شده است. بنابر اعلام پلیس موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با شرارت سازمان اطلاعات فاتب قرار گرفت. با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، هویت دو متهم که از اراذل و اوباش سابقه‌دار بودند شناسایی شد. متهمان با مخدوش کردن پلاک موتورسیکلت و پوشاندن صورت قصد گمراهی مأموران را داشتند اما نهایتاً با شگردهای پلیسی در مخفیگاه خود در محله اتابک و طی دو عملیات جداگانه دستگیر شدند. لحظات تیراندازی و اعترافات عوامل این سوءقصد را پس از دستگیری می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر تیراندازی تهران کلاشنیکف ویدیو اراذل و اوباش سوءقصد محله فلاح
