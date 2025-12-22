نبض خبر
سناتور آمریکایی: اگر حمله به ایران انجام شود، هدف موشکهاست + زیرنویس
لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه طرفدار اسرائیل که به فلسطین اشغالی سفر کرده، پس از ملاقات با بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه آی 24 نیوز مدعی شد ایران دارد در تیراژ بالا موشک تولید میکند. گراهام ادعا کرد اگر حمله تازهای به ایران انجام شود، هدفش تاسیسات موشکی ایران خواهد بود. با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۲
برچسبها:نبض خبر لیندسی گراهام حمله اسرائیل به ایران خلع سلاح موشکی ویدیو بازدارندگی موشکی توان موشکی ایران جنگ ایران و اسرائیل
اخبار مرتبط