نتانیاهو سراغ اردوغان رفت و از ایران گفت! + زیرنویس

در تداوم افزایش تنش‌ها میان ترکیه و اسرائیل که با سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و روی کار آمدن دولت دست نشانده ترکیه و قطر در سوریه به اوج خود رسیده و منجر به حملات اسرائیل به نیروهای ترکیه در سوریه شده، اسرائیل جبهه جدیدی علیه ترکیه باز کرده است. بنیامین نتانیاهو امروز نشست مشترکی با رئیس جمهور قبرس و نخست وزیر یونان داشت که صف آرایی واضح علیه ترکیه است. نتانیاهو اما در بخش‌هایی از نشست خبری مشترکش با رهبران سیاسی قبرس و یونان به مذاکراتش به سفرش به آمریکا برای مذاکره با ترامپ درباره ایران و اجرای مرحله دوم توافق آتش بس غزه پرداخت. اظهارات نتانیاهو که به زبان انگلیسی و عبری انجام شد را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.