نبض خبر

نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!

آنتونی بلینکن وزیرامورخارجه آمریکا در مصاحبه با فرید زکریا فاش کرد ممکن بود جنگ ایران و اسرائیل دقیقاً بعد از هفت اکتبر رخ دهد و مدعی شد مانع از گسترش جنگ در آن مقطع شده‌اند. بلینکن همچنین از نگرانی‌اش درباره یک اقدام ایران گفت که باعث می‌شود بمباران تاسیسات اتمی ایران بی‌اثر شود و چالشی تازه برای آمریکا و اسرائیل پیش بیاید. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر حمله آمریکا به تاسیسات اتمی ایران ویدیو بمباران تاسیسات اتمی ایران حمله آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران فیلم جنگ دوازده روزه آنتونی بلینکن
لنعت به غرب وحشی خودخواه
