نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
آنتونی بلینکن وزیرامورخارجه آمریکا در مصاحبه با فرید زکریا فاش کرد ممکن بود جنگ ایران و اسرائیل دقیقاً بعد از هفت اکتبر رخ دهد و مدعی شد مانع از گسترش جنگ در آن مقطع شدهاند. بلینکن همچنین از نگرانیاش درباره یک اقدام ایران گفت که باعث میشود بمباران تاسیسات اتمی ایران بیاثر شود و چالشی تازه برای آمریکا و اسرائیل پیش بیاید. با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
