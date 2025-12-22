پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف

یک هفته بعد از انتشار ادعاهای مجدد سرگی لاوروف وزیرامورخارجه روسیه علیه محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه پیشین ایران مبنی بر اینکه اسنپ بک کار ظریف بوده، سخنگوی وزارت خارجه ایران به آن واکنش نشان داد. اظهارات لاوروف و پاسخ اسماعیل بقایی هامانه به سوال خبرنگاران درباره اظهارات لاوروف را می‌بینید و می‌شنوید.