نبض خبر
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
یک هفته بعد از انتشار ادعاهای مجدد سرگی لاوروف وزیرامورخارجه روسیه علیه محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه پیشین ایران مبنی بر اینکه اسنپ بک کار ظریف بوده، سخنگوی وزارت خارجه ایران به آن واکنش نشان داد. اظهارات لاوروف و پاسخ اسماعیل بقایی هامانه به سوال خبرنگاران درباره اظهارات لاوروف را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۹
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۵۱
انتشار یافته: ۳۴
تایح قضاوت میکند که درایران فردی خایین بنام ظریف چه گونه چهل سال دروزارتخانه خارجه جا زده بود وبعد ها بعد از چنین خیانت بزرگ لو رفت ودستگیر شد ووداعترافات خود همکارش روحانی را لو داد
تمام ویدئو های ظریف موجود است و گوش کردیم ظریف حتی در مجلس دروغ میگفت تا مجلس را با خودش هماهنگ کند ظریف و روحانی هر دو کذاب هستند این بر تک تک ایرانی ها معلوم است و پوشیده نیست .
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
مذاکره کننده ایرانی تا سال 99 توی تلویزون میگفت نه ماشه هست نه اسنب بک تو مصاحبه رسمی تو تلویزون به نظرم به همون مذاکره کننده خارجی اعتماد کنیم بهتره
لاوروف انگار داره درباره مستعمرات روسیه صحبت میکنه .
انتظار میرفت جواب قاطعانه بهش بدن .
انتظار میرفت جواب قاطعانه بهش بدن .
پس کار کی بوده کار ظریف بوده دیگه اسنپ بک یعنی بمب ساعتی با تایم مشخص وسط مذاکره و تایمزش تموم شد منفجر شد
اصلاحطلبان اینقدر پر رو هستند که چیزی را که مثل روز روشن است و دست ظریف رو شده را کتمان میکنند تارخ قضاوت خود را کرده است و ظریف و دیگران را رسوا میکند.