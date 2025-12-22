En
کد خبر:۱۳۴۷۳۵۲
نبض خبر

پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف

یک هفته بعد از انتشار ادعاهای مجدد سرگی لاوروف وزیرامورخارجه روسیه علیه محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه پیشین ایران مبنی بر اینکه اسنپ بک کار ظریف بوده، سخنگوی وزارت خارجه ایران به آن واکنش نشان داد. اظهارات لاوروف و پاسخ اسماعیل بقایی هامانه به سوال خبرنگاران درباره اظهارات لاوروف را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر محمد جواد ظریف سرگی لاوروف اسنپ بک برجام مکانیسم ماشه اسماعیل بقایی هامانه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۵۱
انتشار یافته: ۳۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
14
پاسخ
تاریخ برجام الان در حال وقوع است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
75
56
پاسخ
تایح قضاوت میکند که درایران فردی خایین بنام ظریف چه گونه چهل سال دروزارتخانه خارجه جا زده بود وبعد ها بعد از چنین خیانت بزرگ لو رفت ودستگیر شد ووداعترافات خود همکارش روحانی را لو داد
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
69
64
پاسخ
تمام ویدئو های ظریف موجود است و گوش کردیم ظریف حتی در مجلس دروغ می‌گفت تا مجلس را با خودش هماهنگ کند ظریف و روحانی هر دو کذاب هستند این بر تک تک ایرانی ها معلوم است و پوشیده نیست .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
متاسفانه دروغ شیرینه و اکثر هموطنان شیرینی دوست دارند
omid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
25
46
پاسخ
مذاکره کننده ایرانی تا سال 99 توی تلویزون میگفت نه ماشه هست نه اسنب بک تو مصاحبه رسمی تو تلویزون به نظرم به همون مذاکره کننده خارجی اعتماد کنیم بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
34
64
پاسخ
چقدر از ظریف کینه داره
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
63
59
پاسخ
ظریف باید محاکمه شود در برجام خسارت بزرگی به کشور زده
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
47
72
پاسخ
لاوروف انگار داره درباره مستعمرات روسیه صحبت میکنه .
انتظار میرفت جواب قاطعانه بهش بدن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
28
50
پاسخ
پس کار کی بوده کار ظریف بوده دیگه اسنپ بک یعنی بمب ساعتی با تایم مشخص وسط مذاکره و تایمزش تموم شد منفجر شد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
48
54
پاسخ
اصلاح‌طلبان اینقدر پر رو هستند که چیزی را که مثل روز روشن است و دست ظریف رو شده را کتمان می‌کنند تارخ قضاوت خود را کرده است و ظریف و دیگران را رسوا می‌کند.
گیج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
28
45
پاسخ
واقعا پاسخ زشت تر از این را نمیتوانستیم انتظار داشته باشبم(این به معنی آنستکه روی حرف لاورف دستگاه دیپلماسی ما نمیتواند حرفی بزند)
