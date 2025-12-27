ناظر وزارت کشور: عضو هیات موسس انجمن اوتیسم بودم، استعفا دادم+ پاسخ تابناک

پایگاه خبری تابناک در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۴ گزارشی تحقیقی با عنوان «رونمایی از گوشه دیگری از حیاط خلوتی به نام انجمن اوتیسم ایران» منتشر کرد که در آن به برخی ابهامات مالی، عملکردی و نظارتی این انجمن پرداخته شد.

پس از انتشار گزارش، خانم یاسمن سماواتی، ناظر وقت وزارت کشور بر سازمان‌های مردم‌نهاد، با ارسال نامه رسمی به مدیرمسئول تابناک، نسبت به آنچه «ذکر نادرست نام ایشان به عنوان حسابرس و تأییدکننده صورت‌های مالی انجمن» خواندند، اعتراض کرده و نامه ای تند و تیز به تابناک نوشت. او بدون اشاره به انگیزه‌های حضور یک ناظر رسمی وزارت کشور در هیات موسس یا هر بخش دیگری از یک ان.جی.او، تهدید به شکایت نیز کرده است.

تحریریه تابناک ضمن تاکید بر ورود نهادهای ناظر به این موضوع و موارد مشابه دیگر،، موارد زیر را اعلام می‌دارد: نام خانم یاسمن سماواتی در متن اصلی گزارش ذکر نشده بود.نام ایشان صرفاً در یکی از تصاویر اسناد رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی کشور (آگهی تغییرات سال ۱۳۹۴) به عنوان «بازرس علی‌البدل» (نه حسابرس رسمی) در دوره‌ای کوتاه در سال‌های ابتدایی فعالیت انجمن دیده می‌شد و برای تأکید بر موضوع تعارض منافع احتمالی، بخش مربوطه هایلایت شده بود.این سند، سندی عمومی و قابل دسترسی برای عموم از طریق سایت روزنامه رسمی کشور است. متن کامل نامه اعتراضی ایشان را عیناً و بدون کم و کاست منتشر می‌کند.پاسخ رسمی تحریریه را در ادامه ارائه می‌دهد.

متن کامل نامه اعتراضی خانم یاسمن سماواتی

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری تابناک

موضوع اعتراض به خبر منتشره به کد ۱۳۳۸۶۱۸ و درخواست اعاده حیثیتبا سلام و احترامپیرو انتشار خبری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۶ در آن پایگاه خبری با عنوان انجمن خیریه اتیسم (ایران) به شماره ثبت ۳۳۲۴۲ و با کد خبر ۱۳۳۸۶۱۸ که در آن به صورت نادرست نام اینجانب یاسمن سماواتی به عنوان حسابرس انجمن خیریه اوتیسم ایران و تأیید کننده صورتهای مالی ،انجمن ذکر گردیده است بدین وسیله ضمن اعتراض رسمی و اعلام شکایت نسبت به انتشار مطالب کذب مذکور و تهیه کننده ،خبر سرکار خانم رویا ،بابایی تقاضا می شود با توجه به اسناد پیوست و مطابق قوانین و مقررات ناظر بر رسانه ها نسبت به اصلاح فوری خبر و انتشار توضیحات اینجانب اقدام لازم صورت پذیرد.

۱. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ همزمان با آغاز به کار انجمن خیریه اوتیسم ،ایران اینجانب بنا به درخواست اعضای مؤسس صرفاً به صورت داوطلبانه و با هدف ارائه مشاوره حقوقی به عنوان عضو مؤسس عضو هیأت امنا و بازرس على البدل انتخاب شدم بر اساس ماده (۸) اساسنامه انجمن مؤسسان صرفاً در مرحله تشکیل انجمن نقش داشته و پس از ثبت فاقد هر گونه مسئولیت اجرایی هستند همچنین طبق ماده (۲۵) اساسنامه انتخاب بازرسین از سوی مجمع عمومی امنا و برای مدت یک سال انجام می گیرد.

۲. بر خلاف آنچه در خبر منتشره ذکر گردیده اینجانب هرگز به عنوان حسابرس انجمن خیریه اوتیسم ایران فعالیت نداشته ام و هیچ گونه صورت مالی از سوی من تأیید نشده است. حسابرسی مؤسسات خيريه طبق مقررات، صرفاً باید توسط حسابرسان رسمی انجام شود و اینجانب هیچ گاه در زمره آنان نبوده ام .بر اساس آگهی رسمی شماره ۲۰۵۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۸ در شهریورماه ۱۳۹۴ آقای ابراهیم ادیبی کد ملی ۱۸۲۹۴۰۱۲۸۹) به عنوان بازرس علی البدل جایگزین اینجانب گردیده است.

متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۴ استعفای رسمی خود را به هیأت امنای انجمن تقدیم نمودم و در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۷/۳۰ جانشینان قانونی انتخاب شدند. از آن تاریخ ،تاکنون هیچ گونه سمت ارتباط با همکاری با انجمن مذکور نداشته ام . به اینجانب کذب صریح بوده و از منظر حقوقی مصداق جرم نشر اکاذیب به قصد اضرار انساب عواد به غیر و تشویش اذهان عمومی موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب میشود.

این خبر با وارد کردن لطمه به جایگاه شغلی و اعتبار حرفه ای اینجانب موجبات خدشه به حیثیت شخصی و اجتماعی مرا فراهم آورده است.۵ بر اساس قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی ،آن خبرنگار مکلف است پیش از انتشار هر خیر، نسبت به صحت و مستند بودن اطلاعات از منابع رسمی تحقیق کند در این خصوص اقدام خانم رویا بابایی و انتشار مطلب بدون استعلام از مراجع ذی صلاح تخلف انضباطی و واجد وصف مجرمانه است. با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید :۱ خبر منتشره به طور کامل اصلاح یا از سایت حذف گردد؛ ۲ توضیحات رسمی و مستند اینجانب در همان جایگاه انتشار یابد؛ ۳ در راستای اعاده حیثیت مراتب اقدام قانونی در خصوص انتشار خبر خلاف واقع و عامل آن مورد پیگیری قرار گیرد .

علیهذا تاکید می نماید در صورت عدم اصلاح خبر كذب و انتشار توضیحات و اسناد ارائه شده توسط اینجانب ، اقدام لازم در خصوص طرح شکایت در مراجع صالح قضائی در راستای اعاده حیثیت و مطالبه ضرر و زبان مادی و معنوی که متوجه اینجانب شده است انجام خواهد شد. با تشکر و احترام یاسمن سماواتی



پاسخ تحریریه تابناک

تحریریه تابناک با احترام به جایگاه خانم یاسمن سماواتی و با تأکید بر اینکه هدف گزارش پیگیری شفافیت عملکرد یک نهاد خیریه و حفاظت از حقوق کودکان دارای اوتیسم بوده، و اسناد و حواشی ان مورد بررسی قرار گرفته و می گیرد، موارد زیر را اعلام می‌دارد:نام ایشان در متن گزارش ذکر نشده و تنها در یک سند رسمی عمومی (آگهی روزنامه رسمی) به عنوان بازرس علی‌البدل در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ دیده می‌شد که اکنون تصویر آن حذف و جایگزین شده است.در خبر ادعا نشده که ایشان «حسابرس رسمی» یا «تأییدکننده صورت‌های مالی» انجمن بوده‌اند؛ سند صرفاً سمت «بازرس علی‌البدل» را نشان می‌داد که خودِ ایشان نیز در نامه تأیید کرده‌اند.

انتشار اسناد رسمی روزنامه رسمی کشور برای نشان دادن سابقه عضویت کوتاه‌مدت یک ناظر وزارت کشور در همان انجمن، با هدف طرح سؤال مشروع درباره احتمال تعارض منافع صورت گرفته بود؛ موضوعی که در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد مورد تأکید قرار گرفته است.یادآور می شود که اسم خانم سماواتی در انجمن صرع ایران به عنوان ناظر وزارت کشور درج شده و در انجمن دیگر، یعنی خیریه نور موعود به عنوان بازرس علی البدل. طبیعی است که این عضویت و نیز عضویت ناظر وزارت کشور در هیات موسس یک انجمن مردم نهاد، حتی به فرض استتعفای بعدی و اقدام مشابه دیگر، ایجاد پرسش کند.

در هر حال همچنان پرسش های زیر در این داستان قابل طرح است:

آیا عضویت هرچند کوتاه‌مدت در هیئت مؤسسان و بازرسی علی‌البدل یک ناظر وزارت کشور، تعارض منافع ایجاد نمی‌کند؟

این پرسش اصلی گزارش تابناک بود و همچنان باقی است:

- خانم یاسمن سماواتی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به عنوان عضو مؤسس، عضو هیئت امنا و بازرس علی‌البدل انجمن اوتیسم ایران انتخاب شدند (آگهی تأسیس و تغییرات، روزنامه رسمی).

- ایشان همزمان یا متعاقباً به عنوان ناظر رسمی وزارت کشور بر همان انجمن و هزاران سمن دیگر منصوب شدند.

- نام و مهر ایشان به عنوان ناظر وزارت کشور در تمام صورت‌جلسات و گزارش‌های انجمن در سال‌های ۱۳۹۳ تا حداقل ۱۳۹۵ موجود است.

- حتی پس از استعفای رسمی در مهر ۱۳۹۵، هیچ دوره «خنک‌سازی» قانونی رعایت نشده است.

آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و قانون مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی (مصوب ۱۴۰۰ مجلس) صراحتاً هرگونه «تداخل منافع» میان ناظر و نهاد تحت نظارت را ممنوع کرده‌اند.

سابقه مشابه در موسسه خیریه دیگری

بر اساس اسناد موجود در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری (سایت لینکا – شرقا):

نام خانم یاسمن سماواتی به عنوان بازرس علی‌البدل موسسه خیریه «نور موعود» (شماره ثبت ۳۵۴۵۲) نیز ثبت شده است.

این موضوع دوباره پرسش تعارض منافع را مطرح می‌کند: آیا ناظر رسمی وزارت کشور می‌تواند همزمان یا متعاقب در نهادهای تحت نظارت خود سمت اجرایی یا نظارتی داشته باشد؟

لحن نامه اعتراضی و صدور پیشینی حکم قضایی

نامه خانم سماواتی رسانه را به «جرم نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی»، «تخلف انضباطی واجد وصف مجرمانه» متهم کرده و حتی پیش از هرگونه رسیدگی قضایی، تابناک را محکوم اعلام نموده است.

این در حالی است که:

- اصل بر برائت است.

- رسانه صرفاً سند رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی را نشان داده و هیچ نسبت کذبی نداده است.

- طرح پرسش درباره تعارض منافع احتمالی یک مقام نظارتی، نه تنها جرم نیست، بلکه وظیفه رسانه در قبال منافع عمومی و خیرین است. همچنین ایشان حتما می دانند ضرورتی قانونی برای تماس خبرنگار با ایشان وجود ندارد. وقتی اسناد رسمی کشورف موضوعی را روایت می کنند، دیگر نشر اکاذیب، معنا ندارد و در واقع ایشان به مستندات قانونی مربوط به خودشان در این سایت های رسمی معترض هستند.

تابناک این پرسش‌ها را نه برای تخریب فردی، بلکه برای تقویت شفافیت در عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد و حفاظت از حقوق کودکان دارای اوتیسم و خیرین مطرح کرده و بر شان و جایگاه همه نهادها و شخصیت ها همواره احترام قائل است. مطالبه گری در همه حوزه ها نیز همچنان به عنوان وظیفه قانونی و حرفه ای ادامه خواهد داشت تا این که بتوانیم گامی موثر در شفاف کردن عملکردها و پاسخگویی هر کس در هر جایگاهی گام برداریم.