En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1831
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۳۰۵
کد خبر:۱۳۴۷۳۰۵
6599 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

روسیه و چین به این دلیل درباره جزایر سه‌گانه با اعراب همکاری می‌کنند

کوروش احمدی، دیپلمات سابق ایران در نیویورک گفت: «وقتی اعراب به روسیه و چین اصرار می‌کنند که در مورد جزایر سه‌گانه با ما همراه شو، آنها مقاومت زیادی نمی کنند، چون احساس خطری از ناحیه ایران نمی‌کنند، حداکثر این است که سفیرشان در تهران احضار می‌شود و تمام. بعلاوه، روس‌ها و چینی ها به خاطر نیازمندی‌هایشان نیز به سمت اعراب می روند.» تحلیل کامل این دیپلمات سابق را می‌‎بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر کوروش احمدی ویدیو جزایر سه گانه فیلم امارات متحده عربی اتحادیه عرب روسیه چین
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
لحظه فروش پلاک رند امارات به 585 میلیارد؛ خریدار ایرانی‌است؟!
عکس العمل تند به اعراب درباره تحرکات تازه برای تصاحب جزایر سه گانه
گشت مشترک بمب‌افکن‌های چین و روسیه
واکنش تند یک مقام درباره رفتار اخیر روسیه با ایران
چین و روسیه در بزنگاه‌ها پشت ایران نمی‌ایستند
پرواز مشترک بمب‌افکن‌های روسی و چینی اطراف آلاسکا
دستبوسی رئیس امارات متحده در یک مراسم رسمی
روایت شبکه عربی درباره جزایر سه گانه ایرانی؛ با یک امپراتوری طرفیم
اگر دفاع از اینها مزدوری است، من مزدورم
گزارش شبکه ترکیه از آمادگی نظامی در جزایر سه‌گانه برای مقابله با آمریکا
دفاع کارشناسان عرب از نام خلیج فارس: فقط ما چیز دیگری خطابش می‌کنیم!
مناظره تماشایی ایرانی و عربستانی درباره نام خلیج فارس
خروج ایران از NPT حربه اجماع‌ساز اسرائیل و آمریکاست
با یک یا دو بمب اتمی مشکل ایران حل نمی‌شود
آمریکا به دنبال فروپاشی ایران نیست چون...
به این دلیل رابطه‌مان با شرق به جایی نمی‌رسد
آمریکا در این صورت به اسرائیل برای جنگ دوم چراغ سبز می‌دهد
منتظر ماندن برای رفتن ترامپ توهم است!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
60
پاسخ
طبق آمار اعلامی در رسانه ها چین در یک سال نزدیک 300 میلیارد دلار با کشورهای عربی خلیج فارس تجارت دارد ایران فقیر و تحریم شده ارزش چندانی برای روسیه و چین ندارند فقط تحریم ایران برای منافع آنها مفید است
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟