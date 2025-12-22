کوروش احمدی، دیپلمات سابق ایران در نیویورک گفت: «وقتی اعراب به روسیه و چین اصرار می‌کنند که در مورد جزایر سه‌گانه با ما همراه شو، آنها مقاومت زیادی نمی کنند، چون احساس خطری از ناحیه ایران نمی‌کنند، حداکثر این است که سفیرشان در تهران احضار می‌شود و تمام. بعلاوه، روس‌ها و چینی ها به خاطر نیازمندی‌هایشان نیز به سمت اعراب می روند.» تحلیل کامل این دیپلمات سابق را می‌‎بینید و می‌شنوید.