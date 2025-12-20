نبض خبر
استقبال پوتین از ایده نصب مجسمه عمر خیام در روسیه
ولادیمیر پوتین از ایده نصب مجسمه عمر خیام در روسیه یا افتتاح مرکزی به نام او استقبال کرد.
درود
ایران و ایرانی در تمامی دوران چون خورشید تابان می درخشد.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم
فردا که از این دیر فنا درگذریم. با هفت هزار سالگان سر به سریم
خیام چه ربطی به روسیه داره؟اینم قراره مثل مولوی و سمنو و ....به اسم کشورهای دیگه بشه ؟؟؟؟
پوتین در خاطراتش گفته .. رباعیات خیام رو میخونه ..به این خاطر نصب میشه
افتخار. ایران وایرانی بخصوص. نیشابور. ومنطقه امامزاده محروق وروستای بحرودی
متاسفم که دنیاایران مارابه دانشمندانش میشناسد وماازآنها رویگردانیم ترکیه درتمام طول تاریخش یک دانشمندتقدیم بشریت نتوانسته ارایه دهد دانشمندان ایران ماراسعی میکندبنام خودشان نشان دهد واقعا ماچه کردیم باخودمان