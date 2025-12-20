En
تعداد بازدید : 2702
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۰۱۰
9844 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

استقبال پوتین از ایده نصب مجسمه عمر خیام در روسیه

ولادیمیر پوتین از ایده نصب مجسمه عمر خیام در روسیه یا افتتاح مرکزی به نام او استقبال کرد.
نبض خبر ولادیمیر پوتین عمر خیام روسیه حکیم عمر خیام ویدیو ایران و روسیه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
14
پاسخ
پیشنهاد از کی بود ؟ ایرانی که نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
14
پاسخ
درود
ایران و ایرانی در تمامی دوران چون خورشید تابان می درخشد.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم
فردا که از این دیر فنا درگذریم. با هفت هزار سالگان سر به سریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
15
10
پاسخ
خیام چه ربطی به روسیه داره؟اینم قراره مثل مولوی و سمنو و ....به اسم کشورهای دیگه بشه ؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
چه حالی میکنن روسوفیل ها.یلداشون مبارک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
پوتین در خاطراتش گفته .. رباعیات خیام رو میخونه ..به این خاطر نصب میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
خدارو شکر مشکل معیشت حل شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
چرا تو مملکت خودمون نصب نمیکنن؟!!!!
مصطفی محروقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
افتخار. ایران وایرانی بخصوص. نیشابور. ومنطقه امامزاده محروق وروستای بحرودی
حسین
|
Canada
|
۲۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
متاسفم که دنیاایران مارابه دانشمندانش میشناسد وماازآنها رویگردانیم ترکیه درتمام طول تاریخش یک دانشمندتقدیم بشریت نتوانسته ارایه دهد دانشمندان ایران ماراسعی میکندبنام خودشان نشان دهد واقعا ماچه کردیم باخودمان
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
خوب خدا را شکر که ادبیات فارسی ایران همیشه غنی و پربار است
