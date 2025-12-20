حضور علی لاریجانی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی + عکس
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان روز شنبه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا شرکت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از ظهر روز شنبه به میزبانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.
