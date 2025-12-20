حضور علی لاریجانی در جلسه شورای‌ هماهنگی اقتصادی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از ظهر روز شنبه به میزبانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.