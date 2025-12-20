En
کد خبر:۱۳۴۶۹۹۲
وقایع اتفاقیه

تصاویر برخورد پلیس با مزاحمین مدارس دخترانه

تصاویر تاریخی از برخورد شهربانی با مزاحمت پسران برای دختران دبیرستانی در دهه چهل هجری شمسی را می‌بینید.
برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه افسر شهربانی مزاحم خیابانی مزاحمت دختران دبیرستانی ویدیو حکومت پهلوی
نظرات بینندگان
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
27
5
پاسخ
یکی باید علم وخود شاه را جمع میکرد !!!
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
22
پاسخ
واقعادمشونگرم عجب کاری میکردن
amir
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
4
27
پاسخ
الان بجاش با دخترها برخود میکنند میگین پوشش خودت باعث شده که مزاحمت بشن!!!
ویدیوهای مرتبط
