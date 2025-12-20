فیلم مستند آنچه یافتند مستند «آنچه یافتند» به کارگردانی سم مندس محصول سال ۲۰۲۵ است. این مستند...

تصاویر برخورد پلیس با مزاحمین مدارس دخترانه تصاویر تاریخی از برخورد شهربانی با مزاحمت پسران برای دختران دبیرستانی در...

کلنگ معروف ناصرالدین شاه برای ساخت تهران کلنگ معروفی را که ناصرالدین شاه برای ساخت تهران جدید زد را ببینید

دومین دیوار طولانی تاریخ جهان در ایران هوش مصنوعی تصویری از دیوار بزرگ گرگان را بازسازی کرده است؛ این دیوار که...

پایان قذافی چگونه رقم خورد؟ در سال 2011، با گسترش اعتراضات در لیبی و ورود ناتو به میدان، حکومت ۴۰...

تصاویر کشف پیکر مطهر شهیدی با قمقمه‌ای پر از آب گروه های تفحص شهدا موفق شدند پیکر مطهر پنج شهید دوران دفاع مقدس را در...

ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد العربیه متعلق به عربستان سعودی با انتشار برش‌هایی از یک ویدیوی طولانی که...

نقش جلال الدین فارسی در قتل امام موسی صدر! علی اصغر غروی از فعالین ملی مذهبی و نماینده دولت موقت در لبنان در آغاز...

سفیر آمریکا گفت اعلی‌حضرت رفتنی است! علی اصغر غروی از فعالین ملی مذهبی و نماینده دولت موقت در لبنان در آغاز...

ویدیوی تازه از سفر رضا شاه به ترکیه + زیرنویس ویدیویی از سفر رضاشاه در سال 1313 خورشیدی به ترکیه و دیدار با مصطفی کمال...

تصاویر تاریخی از تسخیر سفارت آمریکا در تهران پس از پذیرش محمدرضا شاه توسط آمریکا، دانشجویان به سفارت آمریکا در تهران...

تصاویر تاریخی از دوران ساخت شهرک اکباتان شهرک اکباتان از بزرگ‌ترین شهرک‌های خاورمیانه است که در غرب تهران، پایتخت...

بازسازی دیجیتال کاخ اردشیر بابکان را ببینید این ویدیو، بقایای کاخ ساسانی در فیروزآباد (استان فارس) را با یک بازسازی...

تصاویر رنگی از کشتی هوایی عظیم آمریکا کشتی‌های هوایی به عنوان ابزار شناسایی و هشدار زودهنگام حملات هوایی و...