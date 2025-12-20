۰۱/دی/۱۴۰۴
کد خبر:۱۳۴۶۹۹۲
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
20 December 2025
وقایع اتفاقیه
تصاویر برخورد پلیس با مزاحمین مدارس دخترانه
تصاویر تاریخی از برخورد شهربانی با مزاحمت پسران برای دختران دبیرستانی در دهه چهل هجری شمسی را میبینید.
وقایع اتفاقیه
افسر شهربانی
مزاحم خیابانی
مزاحمت
دختران دبیرستانی
ویدیو
حکومت پهلوی
موسوی
|
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
27
5
پاسخ
یکی باید علم وخود شاه را جمع میکرد !!!
امین
|
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
22
پاسخ
واقعادمشونگرم عجب کاری میکردن
amir
|
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
4
27
پاسخ
الان بجاش با دخترها برخود میکنند میگین پوشش خودت باعث شده که مزاحمت بشن!!!
