پیروز دربی رفسنجان در ضیافت پنالتی‌ها

تیم فوتبال گل‌گهر در ضربات پنالتی با عبور از سد مس رفسنجان به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی رسید.
پیروز دربی رفسنجان در ضیافت پنالتی‌ها

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران در شرایطی میزبان مس رفسنجان بود که دو تیم هم‌استانی در هفته چهاردهم لیگ برتر و در روز دوشنبه ۲۴ آذر، به مصاف هم رفته بودند که آن بازی با برتری ۲ بر صفر شاگردان مهدی تارتار به پایان رسیده بود.

این‌بار دو تیم در جام حذفی ایران و در مرحله یک‌هشتم نهایی یکبار دیگر رو در روی هم صف‌آرایی کردند، دیداری که مجتبی جباری برای سومین‌بار حضور بر روی‌نیمکت مس‌رفسنجان را تجربه می‌کرد و به دنبال جبران شکست هفته قبل و در جریان لیگ برتر بود.

تلاش دو تیم در نیمه نخست نتیجه‌ای در بر نداشت و علی‌رغم اینکه چند موقعیت خوب گلزنی از سوی هر دو تیم ایجاد شد، اما در نهایت با تساوی بدون گل به رختکن رفتند. در نیمه دوم تدابیر فنی جباری و تارتار بازهم ثمری به همراه نداشت و پس از ۹۰ دقیقه تلاش، تساوی بدون گل در برابر اسم دو تیم دیده شد تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در وقت‌های اضافه نیز گلی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا تکلیف تیم صعود کننده به مرحله یک هشتم نهایی به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی این گل‌گهر بود که بهتر عمل کرد و با واکنش‌های فرزین گروسیان پیروزی ۴ بر یک را رقم زد.

ترکیب مس:

نیما میرزازاد - مجید نصیری - احمدرضا زنده‌روح - علیرضا نقی‌زاده - دانیال جهانبخش - فرنام عرب - نورمن کوردیچ - میلادفخرالدینی - وحید حیدریه و آرمان رمضانی.

مجتبی جباری

ترکیب گل‌گهر:

مارکوس میراندا، سیاوش یزدانی، مسیح زاهدی، آرمان اکوان، مجید عیدی، امیر جعفری، نوید عاشوری، علیرضا علیزاده، پوریا لطیفی‌فر، مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی.

جام حذفی گل گهر مس رفسنجان
