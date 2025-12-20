میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت
کد خبر: ۱۳۴۶۹۴۵
بازدید: ۲۳۹۷

عکس‌ : آثار برگزیده یونیسف ۲۰۲۵؛ روایت امید در دل حقیقت

عکس سال یونیسف ۲۰۲۵ معرفی شد! دختر ۱۰ ساله افغان، حاجیرا، با نگاه پرامیدش به کتاب، برنده جایزه اصلی شد؛ نمادی از مقاومت دختران افغان در برابر محدودیت‌های تحصیلی. دومین جایزه به کودکان مغولستانی گرفتار آلودگی هوا رسید وسومین جایزه، زندگی سخت کودکان در معادن زغال‌سنگ هند را نشان می‌دهد. هر قاب، داستانی از امید و پایداری

برچسب‌ها:
یونیسف مسابقه عکاسی جایزه یونیسف عکس مستند افغانستان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
