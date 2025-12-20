عکس‌ : آثار برگزیده یونیسف ۲۰۲۵؛ روایت امید در دل حقیقت

عکس سال یونیسف ۲۰۲۵ معرفی شد! دختر ۱۰ ساله افغان، حاجیرا، با نگاه پرامیدش به کتاب، برنده جایزه اصلی شد؛ نمادی از مقاومت دختران افغان در برابر محدودیت‌های تحصیلی. دومین جایزه به کودکان مغولستانی گرفتار آلودگی هوا رسید وسومین جایزه، زندگی سخت کودکان در معادن زغال‌سنگ هند را نشان می‌دهد. هر قاب، داستانی از امید و پایداری