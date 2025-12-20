مدارس نوبت صبح مشهد فردا غیرحضوری شد

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی از غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان در نوبت صبح فردا یکشنبه ۳۰ آذر به‌صورت مجازی خبر داد.

به گزارش تابناک؛ محمد رهنما درباره جزئیات این خبر با اشاره به برودت هوا و شرایط جوی حاکم بر منطقه، اظهار کرد: با توجه به بارش برف،کاهش محسوس دما و یخبندان و به‌ منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و عوامل اجرایی مدارس، کلیه مهدکودک‌ها، مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی و مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد مقدس و تبادکان فردا یکشنبه ۳۰ آذر در نوبت صبح، به‌صورت مجازی فعالیت خواهند داشت.

در پایان از خانواده‌ها خواست ضمن همراهی با مدارس، نسبت به مراقبت از سلامت فرزندان خود و رعایت توصیه‌های ایمنی در شرایط جوی فعلی توجه ویژه داشته باشند.