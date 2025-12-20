میلی صفحه خبر لوگو بالا
نامه هشدارآمیز وزیر بهداشت به رئیس صداوسیما

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه‌ای خطاب به پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نسبت به بازنمایی منفی موضوع واکسیناسیون در یکی از سریال‌های نمایش خانگی هشدار داد.
نامه هشدارآمیز وزیر بهداشت به رئیس صداوسیما

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ در نامه وزیر بهداشت به رییس سازمان صدا و سیما با تأکید بر اینکه واکسیناسیون مؤثرترین مداخله بهداشتی برای ارتقای سلامت کودکان است و اجرای موفق آن از سال ۱۳۶۳ از افتخارات نظام سلامت کشور به‌شمار می‌رود، آمده است: حضور فعال رهبر معظم انقلاب در دوره واکسیناسیون کرونا نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و مشارکت خانواده‌ها داشته و این اعتماد از طریق فرهنگ‌سازی صحیح ایجاد شده است.

وزیر بهداشت در ادامه به پخش سریالی با عنوان «برتا داستان یک اسلحه» اشاره کرده و آورده است: در این مجموعه، موضوع تخیلی استفاده از واکسن تقلبی در منطقه مرزی غرب کشور که منجر به مرگ ده‌ها نفر شده، دست‌مایه یک سریال پلیسی قرار گرفته و در طول آن، به دفعات واژه‌های واکسن و واکسیناسیون با بار منفی مطرح می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند موجب آسیب به باور عمومی مردم، ایجاد شک و شبهه در خانواده‌ها و تهدید نظام سلامت شود.

در این نامه تصریح شده است: در ایران، تنها مرجع تأمین واکسن و ارائه خدمات واکسیناسیون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و توزیع یا تزریق واکسن تقلبی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. همچنین مشخص نیست چرا در زمان تدوین فیلمنامه، مشاوره‌های صحیح و تخصصی انجام نشده است.

ظفرقندی با اشاره به حساسیت موضوع، خواستار ارائه تذکرات و اقدامات لازم به عوامل اجرایی این سریال برای ادامه ساخت آن شده و تأکید کرده است: اعتماد عمومی ایجادشده نسبت به نظام سلامت نباید خدشه‌دار شود.

وی در پایان درخواست کرده است: دستور لازم برای بررسی موضوع صادر و نتیجه به وزارت بهداشت اعلام شود.

نظام سلامت واکسیناسیون کرونا فرهنگ سازی واکسن تقلبی وزارت بهداشت
