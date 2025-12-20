نامه هشدارآمیز وزیر بهداشت به رئیس صداوسیما
به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ در نامه وزیر بهداشت به رییس سازمان صدا و سیما با تأکید بر اینکه واکسیناسیون مؤثرترین مداخله بهداشتی برای ارتقای سلامت کودکان است و اجرای موفق آن از سال ۱۳۶۳ از افتخارات نظام سلامت کشور بهشمار میرود، آمده است: حضور فعال رهبر معظم انقلاب در دوره واکسیناسیون کرونا نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و مشارکت خانوادهها داشته و این اعتماد از طریق فرهنگسازی صحیح ایجاد شده است.
وزیر بهداشت در ادامه به پخش سریالی با عنوان «برتا داستان یک اسلحه» اشاره کرده و آورده است: در این مجموعه، موضوع تخیلی استفاده از واکسن تقلبی در منطقه مرزی غرب کشور که منجر به مرگ دهها نفر شده، دستمایه یک سریال پلیسی قرار گرفته و در طول آن، به دفعات واژههای واکسن و واکسیناسیون با بار منفی مطرح میشود؛ موضوعی که میتواند موجب آسیب به باور عمومی مردم، ایجاد شک و شبهه در خانوادهها و تهدید نظام سلامت شود.
در این نامه تصریح شده است: در ایران، تنها مرجع تأمین واکسن و ارائه خدمات واکسیناسیون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و توزیع یا تزریق واکسن تقلبی به هیچوجه امکانپذیر نیست. همچنین مشخص نیست چرا در زمان تدوین فیلمنامه، مشاورههای صحیح و تخصصی انجام نشده است.
ظفرقندی با اشاره به حساسیت موضوع، خواستار ارائه تذکرات و اقدامات لازم به عوامل اجرایی این سریال برای ادامه ساخت آن شده و تأکید کرده است: اعتماد عمومی ایجادشده نسبت به نظام سلامت نباید خدشهدار شود.
وی در پایان درخواست کرده است: دستور لازم برای بررسی موضوع صادر و نتیجه به وزارت بهداشت اعلام شود.