واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟

نفتالی بنت پیش از ورود به سیاست، از بنیان‌گذاران یک شرکت فعال در حوزه امنیت سایبری بوده و در سال‌های گذشته بار‌ها بر اهمیت توان سایبری اسرائیل تأکید کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، چند روز پیش گروه هکری «حنظله» به تلفن نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل نفوذ کرد و تاکنون ۲۰۰ هزار پیام خصوصی، هزار و ۹۰۰ گفت‌و‌گو، چندین عکس و یک فهرست تماس ۱۴۱ صفحه‌ای را منتشر کرده است؛ موضوعی که نگرانی جدی نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را درباره احتمال افشای شماره تماس مقامات ارشد و اسناد محرمانه برانگیخته است. این نهاد‌ها هشدار داده‌اند فایل‌های منتشر شده ممکن است حاوی بدافزار باشند و باز کردن آنها می‌تواند دستگاه‌های کاربران را آلوده کند.

به گزارش وب‌سایت «وای‌نت» (Ynet)، گروه هکری ایرانی! موسوم به «حنظله» اعلام کرده که در چارچوب عملیاتی با نام «اختاپوس»، تلفن همراه این سیاستمدار اسرائیلی را هک کرده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز این نفوذ را «شکستی آشکار» برای دستگاه امنیت داخلی (شاباک) دانست و تأکید کرد این حادثه نشان می‌دهد حفاظت از مقامات ارشد باید بطور جدی به حوزه سایبری نیز گسترش یابد. این رویداد نخستین آزمون مهم برای «داوید زینی» رئیس جدید شاباک، محسوب می‌شود؛ فردی که اکنون موظف است تحقیقات جامعی درباره این رخنه انجام دهد و راهکار‌هایی برای تقویت سامانه‌های حفاظتی ارائه کند.

«نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در واکنش به انتشار بخش نخست این اطلاعات از سوی گروه هکری «حنظله»، گفت که حساب تلگرام او هک شده و محتوایی شامل فهرست تماس‌ها، عکس‌ها و گفتگوهایش منتشر شده است. او همچنین با اشاره به این که بخشی از محتوای منتشر شده واقعی و بخشی جعلی است، تاکید کرد که تلفن همراهش هک نشده است.

با این حال، گروه «حنظله» روز پنجشنبه ۲۷ آذر با انتشار یک فایل فشرده حاوی هزار و ۹۲۸ فایل پی‌دی‌اف، اعلام کرد که ۲۰۰ هزار پیام بنت را منتشر کرده است. این گروه در وبسایت خود خطاب به نخست‌وزیر پیشین اسرائیل نوشت: «در حالی که تلاش می‌کردید حقیقت را کتمان کنید و اصرار داشتید که تلفن شما هک نشده است و همه گزارش‌ها جعلی هستند، ما ویدیوی شما را با لذت فراوان تماشا کردیم.»

این گروه افزود: «گروه هکری حنظله امروز ۲۰۰ هزار پیام شما را به صورت خام و بدون ویرایش منتشر می‌کند تا جهان آن را ببیند. روزنامه‌نگاران و کارشناسان در هر جایی اکنون آزادند بررسی کنند، تحلیل کنند و خودشان تصمیم بگیرند چه کسی اینجا داستان‌سازی می‌کند.»

هکر‌های منتسب به گروه «حنظله» در ادامه این بیانیه افزوده‌اند: «با این حال، چقدر طعنه‌آمیز است که آیفون ۱۳ تو به این سادگی به دست حنظله افتاد. با وجود همه این ادعا‌ها و خودستایی‌ها، دژ دیجیتال تو چیزی جز دیواری کاغذی نبود که منتظر فرو ریختن بود.»

نفتالی بنت پیش از این بار‌ها ایران را «سر اختاپوس» نیرو‌هایی توصیف کرده بود که به گفته او امنیت اسرائیل را در منطقه تهدید می‌کنند؛ عبارتی که در ادبیات سیاسی او برای اشاره به نقش تهران در حمایت از گروه‌های متحدش به کار می‌رفت

«بنت» در دوره نخست وزیری خود در واقع واضع دو استراتژی «هزاران ضربه با چاقو» و «دکترین اختاپوس» بود که هدف آن مقابله با ایران بود. حال واضع «دکترین اختاپوس» در دام عملیات اختاپوس گروه حنظله افتاده و اطلاعات مهمی از او برملا شده است.

نخست‌وزیر پیشین اسرائیل در حال حاضر یکی از جدی‌ترین رقبای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی، در انتخابات سال آینده محسوب می‌شود و تحولات مرتبط با او از سوی رسانه‌های اسرائیلی با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.

به ادعای «وال‌استریت ژورنال»، این حمله در ادامه حملات گسترده گروه‌های هکری منتسب به ایران به اهداف اسرائیلی از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ انجام شده است. این گروه‌ها به ویژه در عملیات «هک و افشا» بسیار موفق عمل کردند. در این عملیات مهاجم پس از نفوذ به سامانه هدف و سرقت اطلاعات، آنها را به صورت آنلاین منتشر می‌کند.

به گزارش یورونیوز، گروه هکری «حنظله»، ماه گذشته نیز با انتشار تصاویری در وبسایت خود اعلام کرد که با نفوذ به سیستم‌های مرکز تحقیقات هسته‌ای «سورک» اسرائیل موفق به استخراج اطلاعات شخصی، تحصیلی و موقعیت مکانی اسحاق گرتس، یکی از دانشمندان هسته‌ای ارشد اسرائیل شده است.

این گروه همچنین تصاویری از یک دسته‌گل به همراه پیامی تهدیدآمیز که درون یک خودرو گذاشته شده است منتشر کرد و اعلام کرد که این خودرو متعلق به اسحاق گرتس است و این گروه هکری توانسته وارد آن شود.

به گفته مقامات اسرائیلی و متخصصان سایبری، از زمان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، این حملات جهش بزرگی داشته و به بالاترین حد ثبت‌شده رسیده است

بنابر این گزارش، با توجه به این که در چنین حملاتی گروه‌های هکری به انتشار اطلاعات محرمانه دولتی اسرائیل و افراد عالی‌رتبه و امنیتی می‌پردازند که می‌توانند مورد استفاده سرویس‌های اطلاعات خارجی قرار بگیرند، مقامات اسرائیلی نگران تهدید فزاینده این حملات هستند.

آری بن عام، پژوهشگر مرکز نوآوری سایبری و فناوری در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در این زمینه گفته است: «افزایش چشمگیری در سرعت عملیاتی و تعداد عملیات مشاهده می‌شود.»

او افزود که انتظار دارد با بازگشت اسرائیل به «جنگ در سایه» با ایران، چنین عملیاتی افزایش یابد.

به گزارش «وال‌استریت ژورنال»، شماره تلفن یکی از خبرنگاران این روزنامه آمریکایی در فهرست تماس‌های «نفتالی بنت» که توسط گروه «حنظله» منتشر شد، قرار داشت. این خبرنگار اعلام کرد پیامی از سوی یک شماره اسرائیلی دریافت کرده است که اعلام می‌کرد از سوی نهاد‌های اطلاعاتی ایران است و از او جهت جاسوسی برای ایران کمک خواسته و گفته بود به هر سفارت ایران که می‌تواند مراجعه کند. اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که چنین پیامی برای چندین نفر ارسال شده است.

بنابر اعلام مایکروسافت، پس از آمریکا و اوکراین، اسرائیل در یک سال گذشته هدف بیشترین تعداد حملات سایبری قرار گرفته و حدود ۳.۵ درصد از حملات سایبری در سراسر جهان این کشور را هدف قرار داده‌اند

اشکنازی: شاباک به بد وضعیتی افتاده است

انعکاس خبر هک تلفن همراه نفتالی بنت که یکی از شناخته شده‌ترین سیاستمداران اسرائیلی است، واکنش‌ها و بازتاب‌های بسیاری در میان صهیونیست‌ها داشته است.

روزنامه «معاریو» به نقل از آوی اشکنازی تحلیلگر اسرائیلی گزارش داده است: «با نفوذ گروه هکری «حنظله» به تلفن همراه نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، ایران بدون تردید موفق شده است اسرائیل و به ویژه دستگاه امنیت داخلی این رژیم (شاباک) را در موقعیتی سخت و دشوار قرار دهد.»

طبق گفته این تحلیلگر صهیونیست، «بنت» به دلیل اینکه از چهره‌های مهم اسرائیل به شمار می‌رود، تحت حفاظت ویژه واحد ۷۳۰ شاباک قرار دارد. واحدی که شخصیت‌های مهم را محافظت می‌کند. حالا «تلاش شاباک برای دور نگه داشتن خود از این رسوایی در این مورد جواب نمی‌دهد.»

هک تلفن همراه شخصیتی، چون نفتالی بنت که حریف سرسختی برای نتانیاهو در عرصه سیاسی اسرائیل است و البته در لفاظی علیه ایران چیزی کم از او ندارد، باعث وحشت صهیونیست‌ها شده است.

به گفته اشکنازی «مشکل فقط مربوط به تلفن بنت نیست؛ مسئله بسیار گسترده‌تر است... امروز ایرانی‌ها موفق به هک کردن تلفن نفتالی بنت شدند؛ فردا ممکن است موفق به هک سیستم راهبردی اسرائیل شوند و آن زمان ممکن است خیلی دیر شده باشد.»