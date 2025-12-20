عکس: افزایش تنش واشنگتن–کاراکاس با استقرار بی‌سابقه نیرو‌های آمریکایی در کارائیب

دریای کارائیب بار دیگر به صحنه‌ای برای نمایش قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است؛ جایی که ده‌ها فروند کشتی جنگی، هواپیماهای نظامی و هزاران نیروی دریایی و تفنگ‌دار دریایی در بنادر و آب‌های این منطقه مستقر شده‌اند؛ تحرکاتی که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین تجمع نیروهای نظامی آمریکا در کارائیب طی دهه‌های اخیر یاد می‌شود. این استقرار گسترده در شرایطی انجام می‌گیرد که تنش‌ها میان واشنگتن و دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به‌شدت افزایش یافته و هر دو طرف پیام‌هایی آشکار و پنهان از آمادگی برای رویارویی ارسال می‌کنند. ایالات متحده این عملیات را بخشی از مأموریت ضد قاچاق مواد مخدر معرفی کرده، اما کاراکاس آن را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی خود می‌داند و هشدار داده است که در صورت لزوم به اقدامات دفاعی متقابل دست خواهد زد. همزمان، انتشار تصاویر خبرگزاری رویترز از آرایش سنگین نیروهای آمریکایی، نگرانی کشورهای منطقه و سازمان ملل را برانگیخته و بیم آن می‌رود که تداوم این روند، دریای کارائیب را به کانونی تازه از بحران و بی‌ثباتی در نیمکره غربی بدل کند.