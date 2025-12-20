رونمایی از ساعتهای «ریچنست» با حضور علی دایی به عنوان سفیر برند
علی دایی در این مراسم با ابراز خرسندی از همکاری با برند ریچنست و به عنوان سفیر این برند ، بر اهمیت طراحی، کیفیت و نوآوری در تولید این محصول تأکید کرد.
مدیران برند ریچنست نیز در این رویداد، ویژگیهای فنی و طراحی منحصربهفرد آن را معرفی کردند.
تیم جوان و با تجربه شرکت آتی سازان زمان با استفاده از روابط بین المللی مدیران بازرگانی خود موفق به اخذ نمایندگی برند ریچنست از کشور ژاپن شد و بدین ترتیب از ساعت هایی رونمایی کردند که ترکیبی از خلاقیت، فناوری و زیبایی شناسی که با متریال درجه یک تولید شده اند
در این مراسم بر نقش برند در توسعه بازار ساعتهای با کیفیت در ایران و همچنین گسترش نمایندگیهای معتبر در سراسر کشور تأکید شد.
این رویداد نه تنها یک رونمایی محصول، بلکه پیامی از اعتبار و آینده نگری برند ریچنست در عرصه ارائه ساعت هایی با متریال درجه یک بود
سخنرانان مراسم، از جمله آقای مهندس آقاصی مدیرعامل هلدینگ آتیه ساز ایرانیان، آقای دکتر عمرانی رئیس اتحادیه صنف ساعت تهران، دکتر عقبایی ، نماینده هلدینگ آتیه ساز ایرانیان و کارشناسان بینالمللی طراحی ساعت، بر سه محور نوآوری در تولید، کیفیت در ساخت و هنر در طراحی ساعت تأکید کردند.
آنها همچنین از برنامههای آینده این برند برای حضور قویتر در بازارهای داخلی خبر دادند.
در این رویداد همچنین حجت اشرفزاده، خواننده پرآوازه کشور نیز حالوهوایی شاد و بهیادماندنی را برای مهمانان رقم زد.
