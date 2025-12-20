میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رونمایی از ساعت‌های «ریچنست» با حضور علی دایی به عنوان سفیر برند

مراسم رونمایی از مجموعه ساعت‌های جدید «ریچنست» با حضور علی دایی، اسطوره فوتبال ایران و به عنوان سفیر برند ریچنست با میزبانی شرکت آتی سازان زمان برگزار شد
کد خبر: ۱۳۴۶۸۹۸
| |
378 بازدید

رونمایی از ساعت‌های «ریچنست» با حضور علی دایی به عنوان سفیر برند

 علی دایی در این مراسم با ابراز خرسندی از همکاری با برند ریچنست و به عنوان سفیر این برند ، بر اهمیت طراحی، کیفیت و نوآوری در تولید این محصول تأکید کرد.

مدیران برند ریچنست نیز در این رویداد، ویژگی‌های فنی و طراحی منحصربه‌فرد آن را معرفی کردند.

تیم جوان و با تجربه شرکت آتی سازان زمان با استفاده از روابط بین المللی مدیران بازرگانی خود موفق به اخذ نمایندگی برند ریچنست از کشور ژاپن شد و بدین ترتیب از ساعت هایی رونمایی کردند که ترکیبی از خلاقیت، فناوری و زیبایی شناسی که با متریال درجه یک تولید شده اند

رونمایی از ساعت‌های «ریچنست» با حضور علی دایی به عنوان سفیر برند

در این مراسم بر نقش برند در توسعه بازار ساعت‌های با کیفیت  در ایران و همچنین گسترش نمایندگی‌های معتبر در سراسر کشور تأکید شد.

این رویداد نه تنها یک رونمایی محصول، بلکه پیامی از اعتبار و آینده نگری برند ریچنست در عرصه ارائه ساعت هایی با متریال درجه یک بود

سخنرانان مراسم، از جمله آقای مهندس  آقاصی مدیرعامل هلدینگ آتیه ساز ایرانیان، آقای دکتر عمرانی رئیس اتحادیه صنف ساعت تهران، دکتر عقبایی ، نماینده هلدینگ آتیه ساز ایرانیان و  کارشناسان بین‌المللی طراحی ساعت‌،  بر سه محور نوآوری در تولید، کیفیت در ساخت و هنر در طراحی ساعت‌  تأکید کردند.

 آن‌ها همچنین از برنامه‌های آینده این برند برای حضور قوی‌تر در بازارهای داخلی خبر دادند.

در این رویداد همچنین  حجت اشرف‌زاده، خواننده پرآوازه کشور نیز حال‌وهوایی شاد و به‌یادماندنی را برای مهمانان رقم زد.

 

انتهای رپرتاژ آگهی/              

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ساعت ریچنست ساعت علی دایی رپرتاژآگهی
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری/ «باروتکوب» به درب خروج هدایت می‌شود؟
برکناری یک مدیرعامل پرحاشیه در بدنه بانک مرکزی!/ ادعای بابک زنجانی حقیقت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
مواضع وزیر خارجه لبنان علیه ایران عجیب نیست/ حزب‌الله؛ متحدی که نبودش برای ایران پرهزینه است
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
مارال سریال آنام در حرم امام رضا (ع)
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
خشم پزشکیان از شرط بی‌شرمانه ترامپ برای ایران
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۹۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۱۰۸ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005eOA
tabnak.ir/005eOA