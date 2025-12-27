میلی صفحه خبر لوگو بالا
کودکان تا چه ارتفاعی می‌توانند به کوهستان بروند?

رئیس کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: کودکان تا هفت سال هیچ محدودیتی برای استفاده از هتل و پیست توچال به شرط نداشتن ماندگاری ندارند.
کودکان تا چه ارتفاعی می‌توانند به کوهستان بروند؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این روز‌ها بحث حضور کودکان در ارتفاعات به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است. برخی معتقدند که نباید به هیچ وجه کودکان را تا ۱۲ سالگی به ارتفاعی بالاتر از ۲۵۰۰ متر برد و برخی نیز معتقدند حضور چند ساعته کودکان تا ارتفاع ۳۰۰۰ متر بدون شب‌مانی مشکلی ندارد.

حمید مساعدیان، رئیس کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوری در این مورد گفت: تقریبا حدود ۵۰ درصد افراد جامعه وقتی به ارتفاع بالای ۳۰۰۰ متر صعود می‌کنند، دچار علائمی از ارتفاع‌زدگی می‌شوند. البته نه بلافاصله بلکه باید ۸ تا ۱۰ ساعت در ارتفاع بمانند تا این علائم شامل سردرد، سرگیجه، تهوع، بی‌خوابی و بی‌اشت‌هایی ظاهر شود. در این زمینه تحقیقات زیادی شده که در کشور ما هم مرکز پزشکی ورزشی دانشگاه تهران این تحقیقات را انجام داده است.

او در ادامه افزود: توصیه می‌کنیم کودکان تا ۶، ۷ سالگی بالای ارتفاع ۳۰۰۰ متر نروند، اما باز هم مدت زمان برای ما خیلی اهمیت دارد که وقتی کودکی به بالای این ارتفاع مثل ارتفاع ۳۷۰۰ یا ۳۸۰۰ متر می‌بریم، حداقل اگر ۱۰، ۱۲ ساعت بماند، علائم بیماری ارتفاع در آنها بروز می‌کند. اینکه کودکی سه، چهار ساعت اسکی کند، ممکن است هیچ مشکلی نداشته باشد و با تله‌کابین هم به پایین منتقل شود.

مساعدیان با بیان این که در قوانین هتل توچال ذکر شده که کودکان زیر هفت سال و افراد بالای ۶۵ سال نمی‌توانند شب‌مانی داشته باشند، تاکید کرد: این نشان می‌هد پیشگیری و پیش‌بینی لازم را در بحث بیماری ارتفاع برای کودکان داریم. می‌توان کودکان را به ارتفاع بالای ۳۰۰۰ متر ببرد، اما به شرطی که آنها را بعد از چند ساعت به پایین منتقل کنیم. ماندگاری می‌تواند علائم بیماری ارتفاع را ایجاد کند.

او ادامه داد: مطابق با تحقیقاتی که در مرکز تحقیقات دانشگاه تهران در مورد توچال انجام شده، کمتر از دو درصد کسانی که به قله صعود می‌کنند علائم بیماری ارتفاع را دارند، اما این میزان در بارگاه سوم (مسیر قله دماوند) ۴۰ تا ۵۰ درصد است، چون آن‌جا مستقر می‌شوند و شب‌مانی پیدا می‌کنند؛ بنابراین حضور بیش از ۱۲ ساعت می‌تواند علائم بیماری را ایجاد کند. در نتیجه کودکان تا هفت سال هم هیچ محدودیتی برای استفاده از هتل و پیست توچال به شرط نداشتن ماندگاری ندارند.

رئیس کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوری و صعود‌های ورزشی بیان کرد: در هیچ یک از تحقیقات علمی ثابت نشده وقتی کسی دچار بیماری ارتفاع شده و به پایین منتقل می‌شود پس از بهبود در طولانی مدت دچار علائم ماندگار و طولانی‌مدت خواهد شد، یعنی این که بگوییم کودک دچار بیماری ارتفاع شده و بهبود پیدا کرده، اما در آینده دچار مشکلات مغزی و حافظه می‌شود، چنین چیزی اصلا صحت ندارد. پس اگر در ارتفاع بالا شب مانی داشته و دچار بیماری ارتفاع شده است اثر ماندگار چندانی روی فرد ندارد.

او در مورد آموزش کوهنوردی به کودکان گفت: نباید کودکان را تا ۶، ۷ سالگی بالای ارتفاع ۳۰۰۰ متر برد، اما اگر می‌خواهید کوهنورد شوند و ارتفاع بالاتر بروند باید در هر برنامه‌ای ۴۰۰، ۵۰۰ متر ارتفاع بگیرید، علائم و حساسیت او به ارتفاع را چک کنید، در صعود بعدی او را مدت زمان بیش‌تری در ارتفاع نگه دارید و اگر دچار حساسیت ارتفاع نشد، بیش‌تر از این ۴۰۰، ۵۰۰ متر ارتفاع بگیرید. تا ۶، ۷ سالگی هم نباید شب مانی داشته باشند.

