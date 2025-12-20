میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک گزارش می‌دهد؛

نقشه ایرانی، بافت هندی، سود دلاری!/چگونه بازار فرش ایران به هند و پاکستان داده شد؟

سقوط صادرات فرش از نیم‌میلیارد دلار به رقمی ناچیز، تنها یک شکست تجاری نیست؛ بلکه یک « ورشکستگی ملی» در صیانت از میراثی است که دنیا ایران را با آن می‌شناخت؛ در حالی که صادرکنندگان ما در پیچ‌وخم‌های اداری «پیمان‌سپاری ارزی» نفس‌شان بند آمده است.
نقشه ایرانی، بافت هندی ، سود دلاری! / چگونه بازار فرش ایران به هند و پاکستان داده شد؟

در حالی که صادرکنندگان ما درگیر کلاف سردرگم «پیمان‌سپاری ارزی» و بازارهای سنتی حجره‌ای بودند، هند و نپال با نقشه‌های دزدیده شده از تبریز و اصفهان، ویترین‌های جهانی را فتح کردند و تراژدی فرش ایرانی جایی تکمیل می‌شود که تکنولوژی واقعیت افزوده رقیبان، جایگزین اصالت رنگرزان ما شد که تا امروز شاهد سقوطی باشیم که بازگشت از آن، چیزی فراتر از معجزه را می‌طلبد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس داده های گمرک سقوط به زیر ۴۰ میلیون دلار صادرات فرش، فقط یک آمار گمرکی نیست بلکه یک «آژیر قرمز» برای پایان اعتبار یک برند ملی است؛ درحالی که ممکن است سیاست‌گذاران نفهمند که فرش ایرانی با «تولید صرف» و در «انزوای سیاسی» زنده نمی‌ماند و به‌زودی باید شاهد موزه‌ای شدن صنعتی باشیم که معیشت میلیون‌ها ایرانی را به تارهای ابریشم گره زده است. 

شبیخون رقبای نوظهور به تار و پود ایران!

فرش ایرانی را نه تحریم‌های واشینگتن، که «خودتحریمی‌های بهارستان و میرداماد» زمین‌گیر کرد؛ به طوری که وقتی قوانین سخت‌گیرانه ارزی، صادرکننده شناسنامه‌دار را به زانو درآورده، فرش قرمز برای رقبایی پهن شد که با نقشه‌های دزدیده شده از ما، بازار آمریکا و اروپا را قبضه کردند و باعث شد تا صادرات به زیر ۴۰ میلیون دلار سقوط کند و این آژیر قرمزی است برای این صنعت چندصدساله که روز به روز در حال احتضار است.

آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که کاهش صادرات از ۵۵۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۴۰ میلیون دلار در سال‌های اخیر، تنها یک افت عددی نیست، بلکه به معنای فروپاشی یک ساختار اقتصادی است؛ درحالی که سهم ایران از تجارت جهانی فرش بیش از ۳۰درصد بود و این صنعت به عنوان یک ضربه‌گیر اقتصادی در بزنگاه ها عمل می‌کرد. بنابراین سقوط صادرات ، مستقیماً معیشت میلیون‌ها بافنده و فعال در زنجیره تأمین ازجمله رنگرزی، طراحی و پشم‌ریسی را هدف قرار داده است.

نقشه ایرانی، بافت هندی ، سود دلاری! / چگونه بازار فرش ایران به هند و پاکستان داده شد؟

خاکسپاری تدریجی یک صنعت ارز آور 

در شرایطی که فرش ایران همواره یکی از اولین اهداف تحریم‌های ایالات متحد بود، اما از دست دادن بازار آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده فرش جهان، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بود و درادامه نیز قوانین سخت‌گیرانه داخلی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، انگیزه صادرکنندگان شناسنامه‌دار را از بین برد و میدان را برای قاچاق یا خروج سرمایه باز کرد؛ آن هم در شرایطی که ایران درگیر مسائل سیاسی و ساختاری بود، کشور‌هایی مانند هند، پاکستان و نپال از فرصت‌ استفاده کرده و با استفاده از نقشه‌های اصیل ایرانی مانند طرح‌های تبریز و اصفهان، اما با کیفیت پایین‌تر و قیمت رقابتی این بازار را به دست آوردند. 

وقتی حجره به هوش مصنوعی می بازد

رقبای جهانی به تازگی حتی از پلتفرم‌های فروش آنلاین جهت نمایش فرش در خانه مشتری استفاده می‌کنند، اما فروش فرش ایرانی همچنان به روش‌های سنتی حجره‌ای وابسته است و در ثبت جهانی طرح‌ها و نقشه‌ها همچنان کند عمل کرده و اجازه داده شده تا برند ایرانی توسط رقیبان مصادره شود، البته تورم داخلی و افزایش قیمت مواد اولیه مانند ابریشم و رنگزا‌های باکیفیت قیمت تمام شده تاثیر مستقیمی در افزایش قیمت داشته است. 

به گزارش تابناک، روزی بود که گره‌های فرش ما، ضربه‌گیر اقتصاد در روزهای سخت بود؛ اما حالا، این گره‌ها بر گلوی معیشت میلیون‌ها بافنده افتاده است؛ فاجعه‌ای که آمارهای گمرک روایت می‌کنند، پایان عصرآقایی ایران بر بازارهای جهانی است و نشان می‌دهد چگونه ترکیب سمیِ تورم داخلی، سیاست خارجی و مدیریت حجره‌ای، برند ملی ایران را به رقیبان واگذار کرد تا امروز بازگشت به دوران اوج، چیزی شبیه به معجزه باشد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
31
پاسخ
حذف ایران از بازارهای جهانی با دولت احمدی نژاد و تحریم ها شروع شد و حالا چیزی که مسئولان به آن صادرات نفت و تجارت جهانی می گویند یک شوخی تلخ است وضعیت اقتصادی کشور و نرخ دلار نشان دهنده واقعیت است واقعیت تلخ دیگر این است که حالا بود و نبود ایران کوچکترین تاثیری در بازارهای انرژی و .... جهان ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
اینو باید به جلیلی دوستها گفت
آنهایی که خود را به خواب زده اند و بیدار هم نمیشن
آنهایی که دولت سیزدهم را عالی میپندارند و احمدی نژاد را بی نظیر و صد البته جلیلی را ناجی ایران
به کجا چنین شتابان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
34
پاسخ
هر روز منزوی تر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
32
پاسخ
فرش ایرانی دارای طرفداران بسیاری در آمریکا ، آلمان و امارات هست ، پس ببینید که با مدیریت غلط چه به سر این صادرات آوردید .
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
27
پاسخ
هرروز دریغ از دیروز بی برنامگی ناشی از نشستن افراد در جایگاهی که صلاحیت و توانایی و علم آنرا ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
22
پاسخ
زمانی نه چندان دور فرش ایرانی حرف اول و اخر را در بازارهای جهانی می زد و درآمد بسیاری از مردم از تولید مواد اولیه و بافت و تجارت فرش بود به لطف مسئولان این هم ......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
18
پاسخ
هیچ کاری بلد نیستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
21
پاسخ
دیگه عادت کردیم به حذف شدن و نادیده گرفته شدن و درمانده شدن . هیچ خبر خوبی نمی شنویم فقط ناکامی و ناکامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
12
پاسخ
متاسفانه ما به فرش دستباف به عنوان یک صنعت نگاه نمی کنیم. آن را به عنوان یک هنر تجملاتی که در روستا ها عده کمی به آن مشغولند می شناسیم. صنعت فرش دستباف را فرهنگ فرش ماشینی با سیل واردات ماشین های فرش بافی چین و هند و اجرای نقشه های غیر اصیل بی بوته نابود کرد.
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
16
پاسخ
مثل بقیه بازارها
بازار نفت ، بازار خشکبار، بزار زعفران ، بازار زعفران ، بازار توریست ، بازار متخصصان و ...
همه بخاطر یک سری سیاستهای خارجی فانتزی دور از ذهن که باعث پشده ثروت و دارایی های معنوی و مادی کشور به جیب کشورهای همسایه و برخی رانت خوارن برود
فرشاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
9
پاسخ
دوست عزیز این‌موضوع به خاطر تحریم‌است. عمده خریدار فرش ایران آمریکا بود که دیگر نمی توانیم صادر کنیم. از طرفی به علت تحریمها صادر کننده ایرانی نمی تواند پول فرشهای صادراتی را دریافت کند پس قادر به صادرات نیست.
وقتی صادر نشود، به بافنده سفارشی داده نمی شود و تولید هم کاهش می یابد.

این موضوع فرش ۱۰۰ درصد ارتباط مستقیم با تحریمها دارد.
