میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جاسوس صهیونیست‌ها در ایران اعدام شد

حکم اعدام عقیل کشاورز به جرم جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی و ارتباط و همکاری اطلاعاتی با رژیم و تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی، پس از تایید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی اجرا شد.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۰۸
| |
40001 بازدید
|
۴۰
جاسوس صهیونیست‌ها در ایران اعدام شد

در یکی از روز‌های اردبیهشت ۱۴۰۴، گشت حفاظت ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارومیه در زمان انجام ماموریت با یک مورد مشکوک مواجه می‌شود. 

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ ماموران حفاظت ارتش در هنگام گشت‌زنی مرد جوانی را مشاهده می‌کنند که در حال تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه است. با هوشیاری ماموران سوژه دستگیر و پس از هماهنگی و اخذ دستور مقام قضایی به مرجع ذیربط تحویل داده می‌شود. نامبرده در ابتدا مدعی می‌شود برای شرکت در یک همایش علمی در دانشگاه ارومیه به این شهر سفر کرده است، اما در بازرسی از تلفن همراه وی پیامی از سرشماره رژیم صهیونیستی و شخصی با نام کاربری اوشر کشف و ظن ارتباط متهم با رژیم تقویت می‌شود. در ادامه با بازرسی محل اقامت عقیل کشاورز اسناد و مدارک بیشتری به دست می‌آید. 

در بازرسی از هتل محل اقامت کشاورز دفترچه‌ای کددار حاوی نام برخی نهاد‌های امنیتی و آدرس آنها کشف می‌شود. پس از انجام تحقیقات اولیه متهم تحویل بازداشتگاه می‌شود. 

جاسوسی با گرایشات سلطنت طلبانه و اقدام عملیاتی برای منافقین


عقیل کشاورز فرزند جواد، در سال ۹۴ در رشته مهندسی معدن پذیرفته شده و پس از سه ترم به علت عدم قبولی در دروس مربوطه از دانشگاه کناره‌گیری می‌کند و در نهایت در رشته معماری ادامه تحصیل می‌دهد. با انجام تحقیقات از زندگی شخصی و خانوادگی متهم مشخص می‌شود که اعضای خانواده وی دارای گرایشات سلطنت‌طلبانه بوده و عموی او نیز دارای سوابق عضویت و هواداری از گروهک تروریستی منافقین بوده است. جاسوس موساد پیشتر هم عملیات‌هایی را برای گروهک تروریستی منافقین انجام داده بوده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

نحوه ارتباط متهم با رژیم صهیونیستی


براساس مفاد پرونده، عقیل کشاورز از طریق فضای مجازی با سرویس‌های جاسوسی و امنیتی رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده است. نامبرده در طول دوران همکاری با رژیم صهیونیستی با ارتش رژیم و سرویس موساد به صورت جداگانه ارتباط داشته است. عقیل کشاورز در ابتدا، پیام‌هایی علیه نظام جمهوری اسلام ایران برای خوشامد طرف اسرائیلی از طریق کانال‌های ارتباطی ارسال می‌کند. وی حتی برای جلب اعتماد، مشخصات یک سوله را که شایعه شده بود محل تولید موشک است برای سایت ارتش رژیم صهیونیستی ارسال می‌کند. با ارسال این پیام، پیامی از طرف ارتش رژیم صهیونیستی برای نامبرده ارسال شده و خواستار توضیحات بیشتر می‌شود. 

همکاری رسمی کشاورز با ارتش رژیم صهیونیستی با تشویق او به ارسال گزارش‌های بیشتر آغاز می‌شود. در ادامه محکوم‌علیه آدرس مشخصات و دلایل مظنونیت ۴ سوله و ساختمان دیگر را برای آدرس مربوطه ارسال می‌کند. وی در ادامه همکاری آگاهانه خود با دشمن صهیونی، از طریق فضای مجازی با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مرتبط می‌شود. 

در پیامی که افسر موساد برای عقیل کشاورز ارسال کرده از او خواسته می‌شود تا عنوان کند در چه زمینه‌هایی می‌تواند به رژیم کمک کند. محکوم‌علیه برای جلب اعتماد افسر ماموریت‌هایی پیشین خود و تعدادی مدارک دیگر را برای او ارسال می‌کند. 

براساس تحقیقات و اقاریر محکوم‌علیه، نامبرده تا زمان دستگیری بیش از ۲۰۰ ماموریت برای سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام داده بود. گستره ماموریت‌ها در شهر‌های تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود بوده است. 

عکس‌برداری از اماکن هدف، ناقل‌گذاری، افکارسنجی و بررسی ترافیک معابر خاص از جمله ماموریت‌هایی بوده‌اند که عقیل کشاورز به دستور افسران موساد انجام داده است. 

همکاری کشاورز با گروهک منافقین


در ادامه تحقیقات از کشاورز مشخص می‌شود، وی در سال ۱۴۰۱ در تلگرام با یکی از گروه‌های وابسته به منافقین نیز وارد ارتباط و همکاری شده است و اقدام به ارسال تصاویر، و شعارنویسی‌های مدنظر مدیران گروه‌ها کرده است. 

پشتیبانی مالی موساد از کشاورز


پس از تایید همکاری کشاورز با سرویس موساد از سوی افسر رابط، وی کیف پول ارز دیجیتال راه‌اندازی کرده و مشخصات آن را برای افسر ارسال می‌کند. افسر موساد نیز پس از هر ماموریت مبالغی را درقالب ارز دیجیتال به حساب متهم واریز و رسید آن را برای وی ارسال کرده است. 

اطلاع کشاورز از همکاری با سرویس اطلاعاتی موساد


براساس مستندات پرونده، کشاورز با علم همکاری با ارتش رژیم صهیونیستی و سرویس اطلاعاتی موساد اقدام به ارتباط گیری با آنها کرده و ماموریت‌های متعددی را به دستور آن‌ها انجام داده است.

محکوم‌علیه در اعترافات خود صراحتا اقرار داشته است که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران با سرویس‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی همکاری داشته و اطلاعات کشور را در اختیار آنها قرار داده است. 

پس از تکمیل تحقیقات پرونده، کیفرخواست عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی و ارتباط و همکاری اطلاعاتی با رژیم صادر و به دادگاه ارسال شد.

پس از برگزاری جلسات دادگاه با حضور متهم و وکیل وی، دادگاه با توجه به قرائن و اسناد موجود، تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی، مستندات فنی موجود در پرونده و اقرار صریح و واضح متهم در زمینه چگونگی جذب به سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و نحوه علمکرد و ماموریت‌های انجام شده، عقیل کشاورز با استناد به مفاد قانونی به اعدام محکوم شد. 

حکم صادره پس از تایید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی بامداد امروز (شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴) اجرا شد. 

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جاسوس صهیونیست اعدام ایران اسرائیل رژیم صهیونی موساد عقیل کشاورز
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جاسوس موساد چگونه به دام افتاد؟
به دار آویخته شدن ۳ جاسوس موساد در ارومیه+عکس
قوه قضاییه: جاسوس موساد اعدام شد
جاسوس موساد اعدام شد+جزییات
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
دار مکافات سرنوشت جاسوسان اسرائیل؛ شگردهای جاسوس یهودی با قوطی سیگار و شرکت در نماز جمعه
بازداشت چهار تيم عملياتی سازمان جاسوسی موساد
دستگیری جاسوس موساد حین فرار از مرز بانه
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
شناسایی شبکه جاسوسان رژیم صهیونیستی در ۲۸ کشور جهان توسط وزارت اطلاعات
جزییات مهم از خنثی سازی خرابکاری موساد در ایران
جاسوسان زن، مأموران برون مرزی «موساد»
رئیس سابق موساد: ایران مصمم به گرفتن انتقام است
تصاویری از اسماعیل فکری جاسوس موساد
جاسوس موساد در قم اعدام شد
بازداشت جاسوس موساد در اردبیل
ابر جاسوس اسرائیل در ایران
تصویری از جاسوس موساد که امروز اعدام شد
جزئیات جدید از پرونده جاسوسان موساد در ترکیه
وقتی موساد از حزب الله هم رودست خورد
نظر رئیس سابق موساد درباره حمله به ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۴۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
46
83
پاسخ
حقش بود
خائن بدبخت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
سلطنت طلب با گرایش منافق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
49
84
پاسخ
بدرک واصل شد
علی
|
Canada
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
50
75
پاسخ
جایگاهش در قعر جهنم انشالله و خون هموطنان مظلوم شهیدمان بر گردنش. امیدواریم با شیطان لعیم محشور شود .
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
46
70
پاسخ
تف تو شرفت حرمزاده ... کارگری هم بلد نبودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
42
66
پاسخ
حیف جهنم برای وطن فروش...
رهام تاشی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
42
61
پاسخ
ای جوانان که دلبسته تبلیغات کانال‌های ماهواره ای و.... دلسرد از میهن شده اید ، عاقبت همکاری با بدخواهان ایران هم در این دنیا و هم در " عقبی " مجازات سختی خواهد داشت ، حداقل به مادر آن خود رحم کنید و به آغوش پر مهر وطن بازگردید ، عزت زیاد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
20
70
پاسخ
سلطنت طلبان که دشمن منافقین هستند. چطور این شخص ک برای هر دو طرف کار کرده؟
محین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
41
60
پاسخ
ای شرم بر وطن فروش. کسی که به مردم خودش و به کسور خودش. خیانت می‌کند. سزاوار. ده بار اعدام است. شرم بر وطن فروش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
39
58
پاسخ
خائن وطن فروش....هر چي هم كه مخالف نظام باشه نبايد با دشمن ملت همكاري ميداشت...اسرائيل فقط دشمن نظام نيست دشمن ملت ماست. اين را ملت ميدونن كه جلوي اسراييل تمام قد متحد شدن و با تمام خطرات حمله در زمان حمله توي ميتينگ ها شركت ميكردن
علی اکرادلو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
39
61
پاسخ
خدا آمربکاواسرائیل را لعنت کنه جوانهای مردم راگمراه می کنه!؟البته سزای خائن وخیانتکاربه وطن جز این نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
حالا که مرده بایداون دنیا جواب خون مردم روبده. درس عبرت واسه بقیه جاسوسها
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eMi
tabnak.ir/005eMi