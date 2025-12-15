میلی صفحه خبر لوگو بالا
قتل کارگردان مشهور و همسرش

درحالی‌که منابع خبری از پیداشدن جسد راب راینر کارگردان و بازیگر سرشناس هالیوود و همسرش میشل سینگر راینر در خانه‌شان خبر داده‌اند، مجله پیپل به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که قاتل این زوج، پسرشان نیک راینر است.
قتل کارگردان مشهور و همسرش

بدن بی‌جان راینر ۷۸ ساله و همسر ۶۸ ساله‌اش پس از آن یافت شد که نیرو‌های امدادی روز یکشنبه به خانه این زوج در منطقه برنت‌وود لس‌آنجلس فراخوانده شدند. بر اساس اعلام اداره پلیس لس‌آنجلس (LAPD)، مرگ این زوج به‌عنوان یک قتل در حال بررسی است. گزارش شده که آنها با ضربات چاقو به قتل رسیده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، چندین منبع به مجله پیپل گفته‌اند که عامل قتل، پسر این زوج، نیک است که پیش‌تر به طور علنی درباره مبارزه طولانی‌مدت خود با اعتیاد به مواد مخدر و دوره‌هایی از بی‌خانمانی صحبت کرده بود. راینر کارگردان، تهیه‌کننده و بازیگری بود که کارنامه‌اش شامل برخی از محبوب‌ترین فیلم‌های تاریخ هالیوود می‌شود؛ از نخستین تجربه کارگردانی‌اش «این اسپینال تپ است» در سال ۱۹۸۴ گرفته تا «کنار من بمان» (۱۹۸۶)، «شاهزاده عروس» (۱۹۸۷)، «وقتی هری سالی را دید…» (۱۹۸۹)، «میزری» (۱۹۹۰) و «چند مرد خوب» (۱۹۹۲). او نخستین‌بار با ایفای نقش مایک در سیت‌کام «همه در خانواده» ساخته نورمن لیر به شهرت رسید.

راینر در سال ۱۹۴۷ در برانکسِ نیویورک متولد شد. پدرش کمدین افسانه‌ای کارل راینر و مادرش بازیگر و خواننده، استل لوبوست، بود. راب و میشل زمانی با یکدیگر آشنا شدند که راب در حال کارگردانی فیلم «وقتی هری سالی را دید…» بود. این زوج در سال ۱۹۸۹ ازدواج کردند و صاحب سه فرزند شدند.

نیک راینر در گفت‌وگویی با پیپل در سال ۲۰۱۶ درباره سال‌ها مبارزه‌اش با اعتیاد به مواد مخدر صحبت کرده بود؛ مبارزه‌ای که از اوایل نوجوانی آغاز شد و در نهایت او را به زندگی در خیابان‌ها کشاند. او گفته بود از حدود ۱۵ سالگی بار‌ها وارد دوره‌های ترک اعتیاد شده، اما با تشدید اعتیاد، بیش‌ازپیش از خانه فاصله گرفت و در ایالت‌های مختلف، دوره‌های طولانی بی‌خانمانی را تجربه کرد. نیک تأکید کرده بود این دوره آشفته اعتیاد ــ از جمله شب‌ها و گاهی هفته‌هایی که در فضای باز می‌خوابید ــ بعد‌ها به پایه‌ای برای فیلم نیمه زندگی‌نامه‌ای «چارلی بودن» ساخته پدرش تبدیل شد؛ فیلمی که او یکی از نویسندگانش بود. او در آن زمان به پیپل گفته بود: حالا مدت زیادی است که به خانه برگشته‌ام و کم‌کم دوباره به زندگی در لس‌آنجلس و بودن کنار خانواده‌ام عادت کرده‌ام.

راینر از سال ۱۹۸۷ به بعد تهیه‌کنندگی بیشتر فیلم‌هایش را نیز برعهده داشت. او در گفت‌وگویی با گاردین در سال ۲۰۰۸ گفت: من فیلم‌هایی را می‌سازم که خودم می‌خواهم بسازم. استودیو‌ها به‌دنبال صد‌ها میلیون دلار سود هستند و این را با یک فیلم کوچک به دست نمی‌آورند…، اما من برای بیان خودم و روایت داستان‌ها وارد این حرفه شدم، نه فقط برای تولید محصول. راینر از حامیان پرشور نامزد‌های دموکرات و منتقد سرسخت رئیس‌جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ به‌شمار می‌رفت. وی که از صریح‌ترین فعالان سیاسی هالیوود بود، بر روی مبارزه‌ای طولانی با لابی صنعت دخانیات تمرکز داشت—موضوعی که شاید یکی از دلایل آن اعتیاد پسرش نیک بود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
9
پاسخ
چه اتفاقی باید بیفتد تا فرزند پدر و مادرش را به این وضع فجیح بکشد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
15
3
پاسخ
اینم از آمریکای آزاد علی الظاهر اونجا آزاده که حتی پدر و مادرشون رو هم به قتا برسونن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
حوادث کشور خودت رو بخون ببین هفته ای پیدا می کنی که پدری فرزند را یا مادری پدر را یا پدر مادر را و یا فرزندی پرفسوروالدین خودش رو نکشه ، بعد افاضه فضل بفرما
