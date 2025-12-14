تصویری از ۳۰ سالگی «ثریا قاسمی» در اولین فیلمش

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u0627\u0628 \u0627\u0632 \u062b\u0631\u06cc\u0627 \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u0627\u0634 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u00ab\u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u062f\u0631 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u0627\u0646\u00bb (\u06f1\u06f3\u06f4\u06f9) \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0627\u0635\u0631 \u062a\u0642\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u062f\u0631\u062e\u0634\u0627\u0646 \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n