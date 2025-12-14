میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۷۲۶
بازدید: ۴۰۶۸
نظرات: ۴

عکس: توچال؛ پناهگاهی سفید در دل آلودگی تهران

در حالی که تهران طی هفته‌های گذشته درگیر افزایش ذرات آلاینده و هشدار‌های پیاپی درباره کیفیت خطرناک هوا بود، بارش‌های اخیر نه‌تنها بخشی از آلودگی پایدار پایتخت را فرو نشاند، بلکه چهره توچال را نیز به سرعت دگرگون کرد. ارتفاعات شمال تهران که در روز‌های آلوده، تنها نوار نازکی از هوای پاک را در میان مه‌دود شهری پنهان کرده بود، اکنون با پوششی سفید و جوی شفاف به یکی از اصلی‌ترین مقاصد علاقه‌مندان به کوه‌پیمایی و طبیعت تبدیل شده است. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که بارندگی‌ها بر شاخص کیفیت هوا در محدوده توچال اثر محسوسی گذاشته و کاهش چشمگیر غلظت آلاینده‌ها در این منطقه، آن را به نقطه مقایسه‌ای برای بررسی میزان تأثیر بارش بر شرایط کلی تهران بدل کرده است؛ موضوعی که کارشناسان محیط‌زیست آن را نشانه‌ای از شکنندگی وضعیت هوای پایتخت و وابستگی آن به تغییرات کوتاه‌مدت جوی می‌دانند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
توچال قله توچال برف هوای پاک آلودگی هوا بارش برف عکس مستند تهران
اخبار مرتبط

هشدار بارش‌های سیل‌آسا و کاهش شدید دما در کشور + نقشه

عکس | زمستان در پاییز روستای لالان در نزدیکی فشم

اعلام شرایط جوی محورهای چالوس و هراز

ورود سامانه بارشی به کشور طی فردا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۹
زندگی مال پولدارا و خوشگلایت... ماها بدنیا اومدیم استادیوم خالی نمونه... من یه کارگرم تو عمرم از میدون خراسون بالاتر نرفتم ... نشون دادن لذت بردن پولدارا منو خجالت زده خانوادم میکنه
پاسخ
8
0
ناشناس
United States of America
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۵
آلودگی تا اونجا هم نفود کرده، خیلی با تهران فرقی نداره
پاسخ
2
0
ناشناس
United States of America
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۲
خدایا شکر...
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۸
خوب اینکه برای پولدارست ما جیب مون خالیست حتی یک تفریح ساوه هم نمیتونیم بریم
پاسخ
1
0