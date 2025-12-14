عکس: توچال؛ پناهگاهی سفید در دل آلودگی تهران

در حالی که تهران طی هفته‌های گذشته درگیر افزایش ذرات آلاینده و هشدار‌های پیاپی درباره کیفیت خطرناک هوا بود، بارش‌های اخیر نه‌تنها بخشی از آلودگی پایدار پایتخت را فرو نشاند، بلکه چهره توچال را نیز به سرعت دگرگون کرد. ارتفاعات شمال تهران که در روز‌های آلوده، تنها نوار نازکی از هوای پاک را در میان مه‌دود شهری پنهان کرده بود، اکنون با پوششی سفید و جوی شفاف به یکی از اصلی‌ترین مقاصد علاقه‌مندان به کوه‌پیمایی و طبیعت تبدیل شده است. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که بارندگی‌ها بر شاخص کیفیت هوا در محدوده توچال اثر محسوسی گذاشته و کاهش چشمگیر غلظت آلاینده‌ها در این منطقه، آن را به نقطه مقایسه‌ای برای بررسی میزان تأثیر بارش بر شرایط کلی تهران بدل کرده است؛ موضوعی که کارشناسان محیط‌زیست آن را نشانه‌ای از شکنندگی وضعیت هوای پایتخت و وابستگی آن به تغییرات کوتاه‌مدت جوی می‌دانند.