بیانیه رژیم صهیونیستی درباره ترور «رائد سعد»

در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس در توجیه عملیات ترور ادعایی «رائد سعد» از فرماندهان ارشد القسام در غزه همزمان با آتش‌بس، آمده است: ما در واکنش به انفجار یک بمب دست‌ساز که امروز ارتش را هدف قرار داد، دستور ترور رائد سعد را صادر کردیم.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز شنبه بعد از حمله پهپادی به خودرویی در جنوب شهر غزه که چهار شهید و بیش از ۱۰ زخمی برجای گذاشته، مدعی ترور یکی از فرماندهان حماس به نام «رائد سعد» شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بیانیه‌ای مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است: رائد سعد در واکنش به انفجار یک بمب دست‌ساز که امروز ارتش را هدف قرار داد، ترور شده است.

در بیانیه مشترک آن‌ها ادعا شده است که این حمله تروریستی بعد از آن صورت گرفته است که امروز یک بمب در مسیر نظامیان صهیونیست منفجر شده است و این حمله، پاسخ به آن بوده است.

بنا به این ادعا، رائد سعد فرمانده بخش تولید تسلیحات و یکی از مهندسان و طراحان عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر بوده است.

هنوز هیچ یک از مسئولان جنبش حماس صحت و سقم این ادعای اسرائیلی را تایید نکرده‌اند.

