اینفوتابناک | عوامل خطر ابتلا به نقرس

اگر مقادیر زیادی اسیداوریک در بدن داشته باشید، به احتمال زیاد به نقرس مبتلا خواهید شد. در اینفوگرافیک زیر، تابناک عوامل ابتلا به این بیماری بررسی شده است.