کالابرگ الکترونیک سه دهک اول شارژ شد

حساب سرپرستان خانوار ۳ دهک درآمدی در طرح کالابرگ الکترونیکی شارژ شد.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۸۱
| |
4042 بازدید
|
۲
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، افراد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.

 این ۱۱ قلم شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.

ویژگی‌های طرح کالابرگ الکترونیکی

- مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالا‌های تعیین‌شده را خریداری کنند.

- هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند.

- امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.

- اعتبار طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است.

- خریداران می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروه‌های کالایی تعیین‌شده انتخاب کنند.

- طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاه‌های عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلی‌مارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و وال‌مارکت) اجرا می‌شود.

راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها

- دانلود و نصب اپلیکیشن «شما» از بازار یا مایکت (نسخه وب نیز موجود است)

- کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

- از این پس، مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود (این پیامک فاقد لینک است).

- مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.

- نحوه زمان بندی مراجعه سایر دهک‌های مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی متعاقباً اعلام می‌شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
3
پاسخ
مردم نیازی به کالابرگ ندارند ، مردم را گدا کردید ... خرابکاری در اقتصاد نکنید ، نمی خواهد کالا برگ بدهید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
چرا دهک ۳ واریز نشوده
