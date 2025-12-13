تاسیس موسسه آموزش عالی جدید ممنوع شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628\u200c\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639\u06cc\u062a \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0627\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0623\u0633\u06cc\u0633 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0647 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0639\u0627\u0644\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u062f\u0648 \u0633\u0627\u0644 \u0627\u0628\u0644\u0627\u063a \u0634\u062f.\n\u0645\u062a\u0646 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0635\u0648\u0628\u0647 \u0631\u0627\u00a0 \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f.