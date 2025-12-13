فاجعه‌ در استخر کشاورزی زرند: ۳ کودک غرق شدند

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، امین عربپور شنبه ۲۲ آذر در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عصر امروز حدود ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه، پیکر بی‌جان سه کودک ۷ تا ۹ ساله که برای شنا به استخر کشاورزی روستای «حسین‌آباد آخوند» رفته بودند، پس از عملیات امدادی بیرون کشیده شد.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه تلخ، دو برادر و پسرخاله‌شان جان خود را از دست دادند.

عربپور با اشاره به آمار بالای غرق‌شدگی در استخرهای کشاورزی، سدهای خاکی و رودخانه‌های استان کرمان، تأکید کرد: این مکان‌ها بیشترین آمار غرق‌شدگی را در سامانه ۱۱۵ استان کرمان به خود اختصاص داده‌اند و نیازمند نظارت و آگاه‌سازی جدی هستند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی زرند در پایان با بیان توصیه‌های ایمنی هشدار داد: هرگز کودکان را در کنار استخرها، سدها یا رودخانه‌ها تنها نگذارید. عمق استخرهای کشاورزی معمولاً بسیار بیشتر از تصور است و ورود به آن‌ها بسیار خطرناک است.

وی با تاکید بر اینکه از شنا در استخرهای کشاورزی جدا پرهیز کنید، افزود: در صورت مشاهده غرق‌شدگی، در صورتی که آموزش نجات غریق ندیده‌اید، مستقیماً وارد آب نشوید. بلافاصله با شماره‌های ۱۱۵، ۱۱۲ یا ۱۲۵ تماس گرفته و سعی کنید با استفاده از چوب، طناب یا اشیاء شناور به فرد حادثه‌دیده کمک کنید.