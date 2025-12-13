میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فاجعه‌ در استخر کشاورزی زرند: ۳ کودک غرق شدند

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی شهرستان زرند از غرق شدن سه کودک در یک استخر کشاورزی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۷۵
| |
1690 بازدید
فاجعه‌ در استخر کشاورزی زرند: ۳ کودک غرق شدند

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، امین عربپور شنبه ۲۲ آذر در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عصر امروز حدود ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه، پیکر بی‌جان سه کودک ۷ تا ۹ ساله که برای شنا به استخر کشاورزی روستای «حسین‌آباد آخوند» رفته بودند، پس از عملیات امدادی بیرون کشیده شد.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه تلخ، دو برادر و پسرخاله‌شان جان خود را از دست دادند.

عربپور با اشاره به آمار بالای غرق‌شدگی در استخرهای کشاورزی، سدهای خاکی و رودخانه‌های استان کرمان، تأکید کرد: این مکان‌ها بیشترین آمار غرق‌شدگی را در سامانه ۱۱۵ استان کرمان به خود اختصاص داده‌اند و نیازمند نظارت و آگاه‌سازی جدی هستند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی زرند در پایان با بیان توصیه‌های ایمنی هشدار داد: هرگز کودکان را در کنار استخرها، سدها یا رودخانه‌ها تنها نگذارید. عمق استخرهای کشاورزی معمولاً بسیار بیشتر از تصور است و ورود به آن‌ها بسیار خطرناک است.

وی با تاکید بر اینکه از شنا در استخرهای کشاورزی جدا پرهیز کنید، افزود: در صورت مشاهده غرق‌شدگی، در صورتی که آموزش نجات غریق ندیده‌اید، مستقیماً وارد آب نشوید. بلافاصله با شماره‌های ۱۱۵، ۱۱۲ یا ۱۲۵ تماس گرفته و سعی کنید با استفاده از چوب، طناب یا اشیاء شناور به فرد حادثه‌دیده کمک کنید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرمان زرند استخر کشاورزی کوک غرق شدن غرق شدگی
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
غرق شدن پنج نفر در استخر کشاورزی در خاتم یزد
حادثه دلخراش غرق شدن سه نفر در استخر مزرعه
نوجوان ۱۲ ساله در استخر آب کشاورزی غرق شد
غرق شدن دو برادر نوجوان در رفسنجان
تراژدی غرق شدن ۴ نوجوان در استخر کشاورزی و سد
غرق شدن جوان ۳۴ ساله در استخر کشاورزی بویین زهرا
جوان ۲۰ ساله در اصفهان در استخر کشاورزی غرق شد
غرق شدن ۲ پسر بچه دوقلو در یک استخر کشاورزی
غرق شدن کودک ۴ ساله در استخر کشاورزی
دو جوان و نوجوان در فارس در اثر غرق شدگی جان باختند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e4R
tabnak.ir/005e4R