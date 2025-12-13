میلی صفحه خبر لوگو بالا
مسمومیت گازی ۴۶ همدانی در یک شرکت صنعتی

رئیس اورژانس همدان گفت: بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن در شرکت صنعتی گنبد همدان ۴۶ نفر مسموم شدند.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۷۳
| |
651 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، داود مالمیر، رئیس اورژانس همدان در تشریح این حادثه بیان کرد: بدنبال نشتی دودکش سیستم گرمایشی در یکی از شرکت‌های شهرک صنعتی گنبد همدان، حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن رخ داد که طی آن ۴۵ نفر دچار علائم مسمومیت شدند.

وی افزود: پس از گزارش بروز این حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات، علاوه بر ارائه خدمات درمانی مشاوره ای توسط پرستاران این واحد، بلافاصله ۶ دستگاه آمبولانس به همراه ۱۲ نفر تیم درمانی اورژانس ۱۱۵ همدان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: پس از انجام اقدامات درمانی ۳۲ نفر از مددجویان برای ادامه مراقبت های درمانی به بیمارستان اعزام و ۱۴ نفر توسط همراهان به بیمارستان منتقل شدند.

مالمیر افزود: همه مصدومان تحت درمان قرار گرفتند و بعد از بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدند.

وی اظهارکرد: با توجه به فرارسیدن فصل سرما، مردم ضمن اطمینان از استاندارد بودن سیستم های گرمایشی نسبت به رعایت اصول ایمنی اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری بعمل آید.

