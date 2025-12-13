قتل مرموز یک زن در افسریه؛ سارقان خانه را آتش‌ زدند!

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، به دنبال این تماس امدادگران آتش نشان راهی محل شده و به اطفای حریق پرداختند، اما پس از خاموش شدن آتش با جسد زن ۷۰ ساله روی کاناپه مواجه شدند.

گزارش مرگ مشکوک زن میانسال به تیم جنایی اعلام شد و با حضور تیم جنایی در محل آنها با جسد زن میانسال در حالی مواجه شدند که بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که او به قتل رسیده است.

طبق معاینات ابتدایی تیم تشخیص هویت او احتمالا بر اثر ضربه به سر یا خفگی به قتل رسید و عامل یا عاملان جنایت پس از جنایت، خانه مقتول را به آتش کشیدند.

باتوجه به سالم بودن در‌های ورودی این احتمال مطرح شد که زن میانسال از سوی شخصی آشنا به قتل رسیده است. طلاای او نیز به سرقت رفته و فرضیه قتل به خاطر سرقت پررنگ شد. به دستور بازپرس جنایی جسد برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت ادامه دارد.